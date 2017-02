Liste ICP à Ras Dika : Premiers pas dans l’arène politique

Entouré de ses huit colistiers, le chef de file du mouvement indépendant ICP, Marwan Mohamed Robleh, est descendu l’après midi de mardi dernier dans l’arène politique. Et ce lors de leur premier meeting qui s’est tenu au terrain omnisports dit « Aouled », sis au Plateau du Marabout, dans la commune de Ras Dika.

Les candidats de la liste indépendante, dénommée Initiative Citoyenne pour la Promotion(ICP) de Ras Dika, ont eu depuis l’ouverture de la campagne électorale des contacts de proximité avec les riverains de différents quartiers dans cette commune. Entouré de ses huit colistiers, le chef de file de ce mouvement indépendant, Marwan Mohamed Robleh, est descendu l’après midi de mardi dernier dans l’arène politique. Et ce lors de leur premier meeting qui s’est tenu au terrain omnisports dit « Aouled », sis au Plateau du Marabout.

Le leader de la liste ICP et ses compagnons de route y ont été accueillis chaleureusement par les habitants de Ras-Dika. Tous ont successivement pris la parole au micro. Les orateurs ont respectivement mis l’accent sur la situation des jeunes de cette commune qui sont toujours au chômage en dépit des progrès socio-économiques que le pays a connus ces deux dernières décennies. La tête de liste d’ICP n’était pas en reste. Du haut de la tribune dressée sur les lieux, Marwan Mohamed Robleh a adopté un ton solennel. Quand il a pris l’engagement de redonner de l’éclat au cadre de vie de Ras Dika qui n’a cessé de se dégrader au fil des années.

Pour ce faire, il a exhorté ses partisans et sympathisants, et les électeurs indécis de la commune à voter en faveur des candidats du mouvement ICP. « L’heure du changement a sonné. La population djiboutienne a aujourd’hui une chance inouïe en ce sens. Les djiboutiens disent qu’ils ont du mal à joindre les deux bouts. C’est le moment idéal pour exprimer leur point de vue et réclamer par leurs bulletins de vote le changement auquel ils aspirent. On aura l’occasion de discuter de nos programmes politiques. Nous allons nous présenter devant le peuple avec un projet de société qui, je l’espère, répondra à leurs attentes. Je suis entouré d’une équipe expérimentée qui a déjà montré son savoir-faire pour vulgariser notre projet de société , et sortir le pays des difficultés qu’il rencontre surtout au niveau du chômage et de beaucoup de problématiques sociétales auxquelles sont confrontés les citoyens djiboutiens en général et les administrés de Ras Dika en particulier», a déclaré en substance M. Marwan Mohamed Robleh sous les acclamations de la foule regroupée dans l’après midi de mardi dernier au terrain « Aouled ».

Mahdi Zilay