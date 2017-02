Liste ICP à Ras Dika : Un baroud d’honneur sous le signe du changement

Plusieurs candidats de la liste indépendante ICP ont successivement harangué la foule réunie hier devant la vieille gare centrale de la capitale. Les uns comme les autres ont insisté sur le changement qu’ils veulent incarner dans les élections communales de Ras Dika.

« Les candidats de la liste indépendante, dénommée Initiative Citoyenne pour la Promotion », en lice dans les élections communales de Ras Dika, a clôturé hier en grande pompe sa campagne électorale devant la vieille gare centrale de la capitale. Une foule de fidèles, de militants et de sympathisants du mouvement s’est retrouvée sur ces lieux.

Selon les communicateurs de la liste ICP, le choix de la gare de Djibouti pour finir la campagne n’est pas fortuit. L’endroit est chargé de symboles forts de l’histoire du pays.

Avant l’entrée en lice du leader de ce mouvement ICP, Marwan Mohamed Robleh, et ses colistiers, le public a été diverti par des artistes et des poètes dont les rimes mettaient en relief la vision et les propositions d’ICP en matière de gestion des affaires communales pour les 5 prochaines années.

Plusieurs candidats de la liste indépendante ont harangué la foule durant ce dernier meeting. Les uns comme les autres ont insisté sur le changement qu’ils veulent incarner.

« Chaque fois que le peuple Djiboutien a face à lui un programme ou des interlocuteurs et des alternatives, il sait faire la part des choses. C’est ce que j’ai retenu et je voudrais dire à cette occasion à mes concitoyens de Ras Dika, de faire maintenant leurs choix et de bien choisir, les hommes et femmes qui sont capables d’être à la hauteur de la mission », a affirmé Mme Nourra Youssouf Mohamed qui a ouvert le bal des discours.

Poursuivant son intervention, elle a ajouté que les candidats de la liste ICP ne vont pas ménager leurs efforts, ni jamais fléchir leurs bras, en vue de répondre aux besoins et exigences de ceux et celles qu’ils entendent représenterons. C’était ensuite au tour d’Allaleh Souleiman Habaneh de prendre le relais de Nourra. L’homme a affirmé que le mouvement ICP propose un projet sérieux et ambitieux. Un projet porteur d’espoir dont la dynamique ne laissera personne au bord du chemin. « Ce projet communal, nous le construirons ensemble et le mettrons en œuvre avec vous, et pour vous. Nous ne pouvons que vous interpeller et vous rappeler qu’il est plus que nécessaire et raisonnable de dessiner ensemble la commune que nous souhaitons », a-t-il martelé avec insistance.

C’est sous des salves d’applaudissements que le leader de cette liste indépendante est entré sur scène. « J’ai accepté d’être le candidat et tête de liste de l’ICP afin de redynamiser la commune de Ras-Dika, lui donner un nouveau visage, plus attrayant et plus conviviale, et capable de refléter nos valeurs ainsi que nos cultures » a dit en introduction Marwan Mohamed Robleh.

Très en verve, il a pointé du doigt l’immobilisme actuel de l’administration communale de Ras Dika. « Nous allons enclencher une démarche privilégiant la consultation, la concertation et la communication pour reconstruire notre commune.

« La solution du changement se trouve entre vos mains, chers compatriotes et pour cela je vous invite à vous mobiliser en masse pour changer le cours de l’histoire et d’offrir à la commune de Ras Dika, la chance d’avoir des dirigeants dignes de confiance qui œuvrent uniquement pour l’intérêt de ses habitants et non pour leur propre intérêt. Nous sommes une équipe qui va vous servir et non se servir elle-même », a déclaré en substance le chef de file du mouvement ICP.

Mahdi Zilay