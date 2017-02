Liste de l’UMP à Boulaos : Fatouma Awaleh Osman au contact des riverains des Quartiers 6, 4 et la cité Boulaos

Une ambiance effervescente régnait hier dans l’enceinte de l’annexe du Rassemblement populaire pour le progrès (RPP), sise au croisement des Quartiers 4 et 6. De nombreux riverains n’y ont pas boudé leur plaisir d’assister au lancement de campagne électorale de la liste de l’Union pour la majorité présidentielle (UMP) dans la commune de Boulaos.

Nouveauté de taille : une jeune femme est la cheffe de file de la liste du groupement des partis de l’UMP en lice dans les 3èmes élections communales et régionales du pays. Citons en l’occurrence Fatouma Awaleh Osman, mère de famille et cadre supérieur au Ministère de l’Equipement et des Transports. Ses accompagnateurs et elle-même ont été accueillis par une foule en liesse dès leur arrivée sur les lieux.

Le meeting a débuté par la lecture d’un verset du Saint Coran. Ensuite, plusieurs orateurs ont successivement pris la parole au micro de la tribune. Tel le président de l’annexe du RPP qui a rappelé l’importance que revêt ce 3ème scrutin local. Il a appelé ses auditeurs à plébisciter les candidats de l’UMP. Quand ils se retrouveront derrière les isoloirs dans les bureaux de vote au jour J.

Prenant la parole en dernier lieu, la tête de liste de l’UMP a remercié les habitants des Quartiers 6 et 4 pour leur accueil chaleureux. Fatouma Awaleh Osman, puisqu’il s’agit d’elle, a préféré parler de rencontre avec la population plutôt que de meeting.

Elle a souligné que les candidats de la liste de l’UMP sont issus de différents quartiers de la commune de Boulaos et sont aptes à répondre aux aspirations de leurs concitoyens. «Nous avons un programme sérieux et primordial. C’est le début d’un long combat. Nous avons en foi en notre programme et en Dieu ». a-t-elle lancé à l’endroit de la foule. Elle a fini par demander au public d’observer des minutes de recueillement collectif. La doléance a suscité l’enthousiasme de l’assistance qui a prié pour le succès de la liste de l’UMP.

… L’étape de la grande cité de Boulaos. Sur ce, le convoi de l’UMP a pris le chemin de la cité de Boulaos où a eu lieu son second meeting de la soirée. Plusieurs discours ont ponctué cette manifestation électorale de courte durée.

Lors de son intervention faite en cette occasion, Fatouma Awaleh Osman s’est voulue modeste. Elle a indiqué que sa liste regroupe 65 candidats. Elle a exhorté les femmes et hommes, jeunes et adultes de la cité de Boulaos à voter massivement en faveur du programme de la liste UMP.

Sadik