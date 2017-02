Liste de l’UMP à Boulaos : FAO, une force tranquille féminine

Au second jour de la campagne des élections locales, les Djiboutiens ont gardé la même ferveur électorale. La cheffe de file de la liste UMP à Boulaos, Fatouma Awaleh Osman, avait rendez-vous avec des femmes et hommes ordinaires au marché de Ryad et sur la place Harbi avec au menu un long bain de foule et des acclamations.

C’est dans l’humilité et la joie que la candidate Fatouma Awaleh Osman dite FAO, cheffe de file de la liste du groupement des partis de l’UMP, s’est rendue hier matin au grand marché de Riyad en face du siège de l’UNFD. Dès son arrivée sur les lieux, la candidate a été accueillie chaleureusement par les femmes et les hommes du marché. De plus, on entendait la même formule revenir sur les lèvres des passants et badauds : une jeune femme candidate à la mairie, c’est une grande première à Djibouti.

D’entrée de jeu, la candidate Fatouma Awaleh Osman a pris le taureau par les cornes en, allant au contact de la population de sa commune afin de s’enquérir de leur quotidien. Et c’est avec le cœur sur la main qu’elle a rencontré et écouté les femmes de toutes les couches sociales installées sur le grand marché. Elle a ensuite rappelé que le rôle de la femme est primordial dans ces élections communales. Sans la participation de la femme dans la vie politique de notre pays, elle restera toujours acculée dans les tâches subalternes, répétait-elle en serrant de nombreuses mains des clientes et vendeuses des produits de première nécessité, présentes au grand marché de Ryad. « Avec mon programme et votre soutien, je pourrais hisser haut l’étendard des femmes djiboutiennes sur tout le territoire national », a-t-elle lancé à l’endroit de ses interlocutrices. Le programme de FAO, comme l’appelle ses intimes, prévoit d’appuyer les activités d’organisation, la formation des jeunes en matière de montage de projet, la recherche de financement et d’accompagnements divers en faveur des femmes dans la commune de Boulaos.

Autre annonce de taille : FAO entend créer un cadre de concertation permanent entre la société civile, les associations et organisations non gouvernementales féminines .

Une fois élue, Fatouma Awaleh Osman promet de défendre l’Intérêt de la ville en mettant en place un vaste programme pour la promotion des jeunes, et la revalorisation du statut de la femme djiboutienne. Elle a clôturé ses contacts de proximité de la journée en allant à la rencontre des commerçants de la place Harbi. Elle y a eu avec eux des échanges autour de l’amélioration de la salubrité publique et du maintien d’un haut niveau de sécurité sur cette place très fréquentée de la capitale.

