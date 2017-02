Liste de l’UMP à Balbala : Un premier meeting au city-hall de la commune

Les candidats de la liste UMP à Balbala ont tenu dans la soirée de samedi dernier leur premier meeting au city-hall de la commune. Ils étaient accompagnés des députés de la commune, de hauts responsables de l’administration, des chefs coutumiers, des dirigeants d’associations de femmes et de jeunes.

Le chef de file de la liste UMP, Waberi Nour, et ses compagnons de route sont allés droit au but devant leurs partisans. Qu’est ce qui a était fait ? Qu’est ce qui reste à faire ? Et enfin qu’est ce que nous devons faire ? Voilà les trois questions que les candidats de l’UMP ont soulevées face au public réuni sur les lieux.

Les orateurs sont revenus sur les avancées économiques et sociales que le pays a réalisées sous l’impulsion et le leadership du président Ismaïl Omar Guelleh. Chacun d’eux a expliqué le bien-fondé de leur programme. Sa portée aussi qui est de renforcer les acquis de développement dans la commune de Balbala. Une banlieue dont l’extension urbaine incite au maintien d’un dialogue constructif entre les autorités communales et les administrés. Les unes pourront par ce biais répondre aux attentes des autres. Le conseil émanait du président sortant de la commune de Balbala. Il est à prendre au sérieux. Youssouf Nouho s’est par ailleurs dit confiant en la victoire de la liste de l’UMP dans cette circonscription électorale.

Zouhour