Liste de l’UMP à Ali- Sabieh : Les défis de la mobilisation sociale

Au deuxième jour de l’ouverture officielle de la campagne électorale des communales et des régionales sur l’ensemble du territoire national, la liste de l’UMP à Ali-Sabieh a débuté sa campagne par un grand meeting devant le siège du Conseil régional. Ce premier rassemblement populaire y a vu dimanche dernier la participation de deux membres du gouvernement originaires de la région assajog.

Citons en l’occurrence le ministre de la Communication, chargé des Postes et des Télécommunications, Abdi Youssouf Sougueh, et le ministre du Travail, chargé de la Réforme de l’Administration, Hassan Idriss Samrieh. Notons aussi la présence sur les lieux du premier vice-président de l’Assemblée nationale, Elmi Obsieh Waïs.

Hormis les officiels, des citoyens et des citoyennes de tout âge et de toutes les catégories sociales ont pris part au déroulement de l’événement.

Ce matin là, les échos des chants et de la musique à la gloire de l’UMP se propageaient à tous les coins de la ville.

Seuls en course, dans cette partie du pays, le président sortant du conseil régional et tête de liste de l’UMP, Omar Ahmed Waïs, et ses coéquipiers doivent relever les défis de la mobilisation du corps électoral. L’enjeu principal reste une forte participation des électeurs assajogs au 3ème scrutin local.

Le premier vice-président de l’Assemblée nationale et les deux ministres ont successivement exhorté les assajogs à voter massivement en faveur des candidats de la coalition de l’UMP au jour J.

Un peu plus tard en marge de ce rassemblement, Omar Ahmed Waïs et ses colistiers se sont entretenus avec des notables coutumiers du secteur pour susciter leur adhésion à la cause de l’UMP.

Ali Ladieh