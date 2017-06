« L’indépendance, dont nous célébrons le quarantième anniversaire, a été obtenue au prix de lourds sacrifices et du sang de nos martyrs »,déclare Abdillahi Bilal Kidar, député à l’Assemblée nationale

Abdillahi Bilal Kidar est député à l’Assemblée nationale depuis 2003. Né en 1953, il fut membre de la LPAI depuis sa jeunesse et du RPP depuis sa création à Dikhil en 1979. Activiste engagé pour la lutte pour l’indépendance dès son jeune âge, surtout au quartier 6 où il était chargé de sensibiliser les jeunes à cette noble cause. Il a été à la fois acteur et témoin de la lutte pour l’indépendance qui a été obtenue au prix de lourds sacrifices et du sang de nos martyrs. Dans un entretien qu’il nous a accordé, il revient sur les principales étapes de la longue lutte pour la souveraineté nationale mais aussi la consolidation du jeune Etat qui était né le 27 juin 1977 sous la houlette de défunt président Hassan Gouled Aptidon. En cette période où notre pays célèbre les 40 ans d’indépendance nationale, il porte un regard objectif sur le chemin parcouru et le développement amorcé sur tous les plans depuis l’accession à la magistrature suprême du président Ismail Omar Guelleh.

« Il faut rendre à César, ce qui appartient à César », a déclaré M. Abdillahi Kidar. Il a rappelé que Mohamoud Harbi, le héros national, a été le précurseur de la lutte pour l’indépendance nationale. Avec bien sûr des hommes comme Hassan Gouled, Moussa Ahmed Idriss, Robleh Obsieh, Absieh Omar Warsama etc… La disparition de M. Harbi dans des circonstances non élucidées jusqu’à ce jour, démontre si besoin était, qu’il constituait une menace potentielle pour le colon et un personnage à éliminer coûte que coûte. Ce qui fut fait… Selon Abdillahi Kidar, c’est l’année 1966 avec l’arrivée du général de Gaule à Djibouti qui constitue un tournant pour la lutte pour l’indépendance.

En effet, ce jour là, un peuple uni et déterminé s’est levé comme un seul homme pour dire non à la colonisation et revendiquer haut et fort sa volonté à l’autodétermination et à l’émancipation. Il a bravé le couvre-feu , les balles qui sifflaient partout, mais aussi les dangers de tout sorte auxquels étaient exposés les militants indépendantistes. Certains ont été déportés, d’autres tués ou portés disparus, tandis qu’une grande partie a été arrêtée et écrouée aux sinistres geôles du colon. Pour calmer les velléités indépendantistes, le colonisateur a mis sur pied un gouvernement acquis à sa cause et dirigé par un de ses affidés en l’occurrence Ali Aref Bourhan qui a été nommé Président du Conseil du Gouvernement « L’étincelle qui s’est allumée en août 1966 ne s’est jamais éteinte et s’est propagée à une vitesse vertigineuse. Partout sur le territoire, la population a exprimé avec force et conviction son désir d’émancipation du joug colonial », nous a rappelé le député Abdillahi qui par ailleurs a été décoré en 1987 à l’occasion du 10ème anniversaire de l’indépendance avec d’autres personnalités pour leur rôle joué dans l’acquisition de notre souveraineté nationale.

… Intensification de la lutte. Par la suite la lutte s’est intensifiée grâce au Front de Libération de la Côte des Somalis (FLCS) qui a multiplié ses actions et attaques contre les intérêts du colon ici à Djibouti mais à l’extérieur aussi. Aussi la Somalie a joué un rôle prépondérant dans la lutte pour l’indépendance en soutenant ouvertement les militants indépendantistes et en appuyant cette cause à l’échelle internationale.

La lutte politique s’est accrue aussi avec la création de la Ligue Populaire Africaine pour l’indépendance en 1972 qui était la fusion de la LPA dirigé par Hassan Gouled et de la Ligue pour l’avenir et l’ordre (LAO) d’Ahmed Dini Ahmed sans oublier l’AJP d’Idriss Farah Abaneh.

« Afin de sensibiliser la population sur la question de l’indépendance, des annexes de la LPAI ont été créées dans tous les quartiers de la capitale et dans les cercles de l’intérieur. « Ceci a amené une conscientisation des djiboutiens à cette cause et une agitation spectaculaire qui s’est emparée de la population. Je faisais partie des jeunes qui ont sillonné les quartiers et les localités les plus reculées pour porter le message de la LPAI et susciter le soulèvement populaire. », nous a confié le député Abdillahi Kidar. Il faisait partie des « Guul Wadee» ces personnes qui avaient dédié leur vie pour l’indépendance s’investissaient corps et âme dans la quête de la souveraineté nationale. Il collaborait secrètement aussi avec le FLCS dont il était le représentant auprès de la jeunesse du territoire. Cette branche était présidée par M.Said Fanah.

« Nous arborions à l’époque des tee-shirts à l’effigie de la LPAI. Ce qui agaçait le colon qui réprimait sévèrement ce genre d’attitude. Je me souviens que mon grand frère m’avait interdit de porter ce tee-shirt et je l’avais caché dans un coin à la maison pour le mettre à ma sortie de notre domicile. Avec tous les dangers que j’encourais je n’ai pas voulu céder…. » Abdillahi se remémore aussi qu’à l’époque, une certaine peur avait gagné la population car la répression du colon était redoutable. Le regroupement de plus de 5 personnes était interdit.

… Les femmes et les jeunes à l’avant-garde du combat pour l’indépendance. Si la lutte pour l’indépendance s’est accélérée et a pris une autre tournure, c’est grâce à la jeunesse et aux femmes qui avaient décidé de conjuguer leurs efforts et coordonner leurs actions. Une sensibilisation, tout azimut, s’effectuait surtout le soir dans les annexes de la LPAI. Des chants, poésies et toutes autres expressions artistiques étaient utilisées pour galvaniser les foules. « Un soir dans une annexe de la LPAI nous avons été encerclés par la brigade mobile de la Gendarmerie qui nous avait sommé d’arrêter les chants car celles-ci étaient plus redoutables que les balles et le fusil selon leur commentaire. » A raison d’ailleurs car des auteurs talentueux comme Said Hamargod, Yonis Salah, Aden Elmi alias « Koryareh » avaient composé des chansons de propagande très efficaces pour soulever les foules et gagner le cœur des plus réticents. Comme par exemple cette chanson écrite par Koryareh à l’occasion du déplacement de Hassan Gouled et Ahmed Dini à New York pour défendre la cause de l’indépendance. A leur retour, cette chanson a été fredonnée pour les accueillir que voici quelques refrains : « Wuxu macalinkeni mijiliski niyork maqashiyay Dunidi, dadku aw midhay cadawo. Minada Qarhaysa iyo laguu mershay Siligo ku martiya dhulkogii. » Ce qui voulait littéralement dire que « Notre leader a sensibilisé l’Assemblée générale de New York sur la situation de gens réprimés par l’ennemi colon et entouré de mines et de barbelés et qui sont étrangers dans leur propre pays. »

Selon le député Abdillahi, la peur a changé de camp vers le milieu des années 70. La population a décidé de braver les interdictions du colon et s’est retrouvée sur les grandes artères de la capitale pour exprimer sa volonté de mettre fin au joug du colonialisme. Par la suite les évènements se sont accélérés et ont abouti au référendum du 08 mai 1977 au cours duquel les djiboutiens se sont largement prononcés pour l’indépendance. Ainsi naquit la République de Djibouti. Notre pays est devenu le 49e membre de l’OUA et le 22e membre de la ligue arabe et est admis à l’ONU en septembre 1977.

… La consolidation du nouvel Etat. Avec l’accession de notre pays à l’indépendance d’aucuns ne pariaient sur la viabilité du nouvel Etat qui n’allait pas exister au delà de 6 mois. Mais grâce à la vision et aux efforts du défunt président Gouled, tous ses pronostics ont été faussés. La nouvelle République a acquis sa place au sein du concert des nations. Les velléités annexionnistes des deux grands voisins ont été déjouées. La France qui nous a légué un rocher n’a construit aucune infrastructure durant sa longue présence de près d’un siècle. Le président Gouled a dès le début renforcé l’unité nationale en instaurant un seul parti où toutes les composantes de la nation Djiboutienne étaient représentées. Il a su instituer un esprit de paix, d’amitié, de justice, mettre en place des institutions solides et maintenir l’unité nationale. Le nouveau parti le RPP s’est donné pour but de favoriser la construction du pays sur tous les plans (économique, social et politique) en jetant les bases des institutions étatiques. Le père de la nation a été le ciment de la cohésion nationale. Ainsi notre petit Etat a pu s’épanouir à l’ombre de ces deux grands voisins. Une jeune nation souveraine s’est affirmée.

…Le décollage économique avec le président IOG. Au milieu des années 1990, notre pays a connu un conflit fratricide suivi de grandes difficultés économiques qui ont failli remettre en cause son existence. Les djiboutiens ont connu une période caractérisée par l’ajustement structurel, des arriérés de salaires, des grèves sociales et de longues coupures d’électricité. Le salut est venu avec l’accession à la magistrature suprême du président Ismail Omar en 1999 qui a su restaurer les grands équilibres macro- économique. Il a su réhabiliter nos infrastructures routières, portuaires et aéroportuaires et ferroviaires et en construire d’autres plus modernes et en phases avec le 21e siècle.

Rappelons que l’homme du 9 avril était déjà rodé dans la gestion des affaires de l’Etat car il fut pendant longtemps le bras droit du défunt président Gouled dont il était en charge de la sécurité nationale. La réforme du système éducatif, la création de nombreux lycées et l’université de Djibouti et la valorisation du corps des enseignants sont une des grandes réalisations du président. La santé n’est pas en reste : l’accès des soins à tous les djiboutiens avec l’assurance maladie universelle, la construction de centres de santé et la création de l’école de médecine sont aussi des réalisations concrètes.

Dans le domaine religieux la création du Ministère des affaires musulmanes, de la culture et des biens wakfs a permis de consolider notre appartenance à la Ouma et forgé un Islam tolérant et en paix avec tout le monde. La femme djiboutienne a vu ses droits renforcés par la promulgation du code de la famille et la création d’un ministère entièrement dédié à sa cause. Elle demeure un acteur majeur dans la vie politique, économique et sociale du pays. Aussi la position géostratégique de notre pays a été bien exploitée sous la conduite du président Guelleh. Djibouti est devenu un centre incontournable de la lutte contre le terrorisme et a vu l’arrivée d’une multitude d’armées des grandes puissances. Notre pays a démontré aussi un exemplaire d’intégration régional avec l’Ethiopie.

L’interconnexion électrique a pu mettre fin aux problèmes énergétiques de notre pays durant la période de grande chaleur. Aussi avec l’arrivée de l’eau de Hadhagaleh, le spectre de la soif s’éloignera à jamais et notre population bénéficiera d’une eau abondante et de bonne qualité.

Le partenariat gagnant-gagnant avec la Chine est aussi le fruit de la politique éclairée du président Guelleh. On ne peut résumer ici toutes les grandes réalisations de ces dernières années. Une chose est sûre, notre pays est sur la bonne voie et les djiboutiens doivent être fier de leur patrie et fêter avec faste et éclat les 40 ans de notre indépendance. Dans une même communion, nous devons rendre hommage à nos martyrs et honorer leur mémoire. “Nous devons tous remercier le Très Haut pour nous avoir donné l’occasion de vivre ces moments de joie et prier pour la paix et la stabilité de notre pays.” a conclu le député Abdillahi Bilal Kidar.

Kenedid Ibrahim Houssein