Liberté de presse et d’expression et couverture médiatique des élections : Le SPAD donne les moyens de leurs ambitions à ses membres

Les standards de la liberté d’expression et les techniques de couverture médiatique des élections ont été au menu de la formation qui s’est déroulée du 22 au 26 Aout dernier au siège de l’ONG Bender Djedid. L’occasion pour un large panel de journalistes issus de différents médias et organes de presses locaux de rafraîchir leurs connaissances et de débattre de ces importantes thématiques dans le contexte local et régional. Le syndicat de la presse et de l’audiovisuel à Djibouti (SPAD) qui a organisé la formation s’est associé à la fédération internationale des journalistes et l’association des journalistes est-africain.

La liberté d’expression et la liberté d’opinion font aujourd’hui l’objet de menaces croissantes. Dans un contexte de multiplication des crises, les journalistes sont de plus en plus des cibles. Dans de nombreuses régions se développent des mesures législatives ou réglementaires qui restreignent abusivement la liberté d’expression, en favorisant l’ingérence de l’État contre l’indépendance éditoriale des médias. Différentes normes, notamment sur la pénalisation de la diffamation des religions, sur l’état d’urgence ou au prétexte de la lutte contre le terrorisme, sont utilisées pour interdire toute critique et justifier la fermeture de médias. Dans ce contexte, la question de la protection des journalistes et la lutte contre l’impunité sont des enjeux centraux de la liberté de la presse, alors que près de 90% des crimes commis contre les journalistes restent impunis.

Un constat alarmant qui a servi de prétexte pour ouvrir les débats par un rappel sur les standards internationaux relatifs à la liberté d’expression ainsi que les instruments juridiques internationaux qui la protègent. M. Stanis Nkundiye, journaliste senior, puis patron de presse avant de devenir président du syndicat de la presse en RDC et enfin secrétaire général de l’association des journalistes d’Afrique Centrale, a pris le temps de passer en revue les principaux instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l’Homme qui consacrent la liberté d’opinion et d’expression. Le formateur a d’abord rappelé que la liberté d’expression est notamment reconnue à l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et aux articles 19 et 20 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966. « Elle s’exerce sous toutes ses formes et constitue un des piliers des sociétés démocratiques stables et garantit d’autres droits qui en découlent » a-t-il affirmé.

Par ailleurs, a-t-il souligné, la liberté d’expression « comporte des responsabilités spéciales » et peut être soumise à des restrictions fixées par la loi. Mais, a-t-il objecté, « ces restrictions, instaurées par l’Etat, ne doivent pas aboutir à remettre totalement en cause le droit lui-même ». L’article 20 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques précise que « tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence est interdit par la loi ». M. NKUNDIYE a fait valoir que l’importance de la liberté d’expression et de la presse sont des principes fondamentaux des systèmes démocratiques qui reposent sur la liberté d’opinion et la liberté d’expression. C’est ce qu’édicte l’article 11 de la Déclaration française des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui dispose, a-t-il dit: « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi. » L’article 19 de Déclaration universelle des droits de l’homme aussi dispose la protection de la liberté de la presse. L’expert a reconnu cependant que certaines contraintes peuvent entraver la volonté ou entamer la détermination des journalistes dans l’exercice de la liberté d’expression et de presse. Il s’agit de contraintes de diverses types, à commencer par «les contextes sociopolitiques, car l’arbitraire et l’autoritarisme de certains pouvoirs politiques en Afrique sont encore malheureusement monnaie courante » a-t-il souligné.

De fil en aiguille, le séminaire a permis de balayer large sur tous les enjeux, les défis, les contraintes ainsi que les ressorts, les moyens et les protections dont bénéficient, du moins en théorie, les journalistes dans la pratique de leurs métier. Les échanges avec le formateur, journaliste de son état et président du syndicat de la presse dans son pays, ont permis d’évaluer sur pièce le respect et les violations des grands principes sur le continent. Des cas pratiques, des exemples concrets, des événements récents ainsi que des situations courantes ont permis d’éclairer le débat à la lumière des réalités africaines.

Dans un second volet, le formateur et les séminaristes ont abordé la question de la couverture médiatique des élections. L’occasion de réévaluer les systèmes électoraux et leurs principales caractéristiques. Les échéances électorales constituent un grand moment dans la vie d’une nation. Le travail des médias fait partie intégrante du jeu démocratique et l’observation stricte et rigoureuse de principes comme l’impartialité, la neutralité et la rigueur professionnelle des journalistes sont les clés dans l’approche et la couverture médiatique de ces échéances. C’est donc en vue d’assumer cette lourde responsabilité que le séminaire a mis l’accent sur les éléments fondamentaux d’une élection pour les médias. A savoir les vertus et les écueils dans le travail du reportage électoral, les comportements à éviter, les éléments à surveiller…etc. Le journaliste est le modérateur, le chainon de transmission entre le peuple et son élite, il doit donc agir en toute intelligence et responsabilité pour tenir son rôle et ses responsabilités.

Le journaliste est à la fois observateur, moniteur et régulateur dans le processus électoral. Il doit donc donner des gages à la société par son travail méticuleux et draconien. Ce qui impose aux organes de presse d’accomplir un travail minutieux d’enquête et d’investigation journalistique pour mener à bien la mission d’information, de modération du débat, et d’équilibre dans les rapports de forces entre les mouvements démocratiques.

Au terme de l’atelier, les participants ont unanimement reconnu la richesse inestimable et la valeur de ce genre de rencontre. C’est le cas de M. Fahim Ibrahim Ali, journaliste senior à La Nation qui a rappelé combien « un journaliste doit toujours remettre en question son approche et sa vision des missions dont il est investi car il a une responsabilité conséquente devant la société. » Un sentiment partagé par sa consœur Nagat Abdourahim, qui a exprimé ses vifs remerciements au SPAD. Même son de cloche chez leurs confrères de la RTD, MM. Mohamed Abdourahman et Ali Moussa qui ont souligné les cinq jours passionnants et d’un intérêt majeur pour leur travail. Quant à M. Maidoub Ahmed, directeur de la rédaction au Magazine d’information général Marwo, il a mis l’accent sur les éclairages et les connaissances nouvelles qu’il a pu glaner au cours de ces cinq journées bien remplies. » Des propos partagés par ses consœurs de l’Agences Djiboutienne d’Information et du Journal en Anglais Djibouti-Post, Mmes Habon Abdourahman et Souban Said, qui ont rendu hommage au travail du staff et des responsables du SPAD pour leur engagement en faveur des journalistes des différents organes de presse du pays.

Au terme des travaux de l’atelier de formation, les officiels du SPAD dont M. Kenedid Ibrahim Houssein et les représentants de la Fédération Internationale des Journalistes et de l’Association des Journalistes Est-Africains ont rendu hommage aux participants et les ont encouragés à se lancer dans ce défi nouveau avec courage et compétence.

MAS