L’hyper market Gamil ouvre ses portes

Les ouvertures de supermarchés et d’hypermarchés y fleurissent ces derniers temps chez nous, après l’ouverture du Casino, hier c’était au tour du groupe Al Gamil d’ouvrir un nouveau hyper market de grande surface à Gabode 4. Certes l’établissement n’a pas été inauguré officiellement mais le magasin a ouvert ses portes hier et accueille depuis un grand nombre de clients Djiboutiens et d’expatriés. Son PDG M. Gamil Abdoulkarim a dans un point de presse affirmé que son hyper markat va contribuer énormément au développement du pays et particulièrement dans le domaine de la distribution.

L’homme d’affaire a également souligné que cette initiative a permis de créer plus d’une centaine d’emplois et joue un rôle important dans la lutte contre la pauvreté. S’il est un secteur qui résiste à toutes les crises économiques, c’est bien celui de la distribution. Qu’elles soient grandes ou petites, les enseignes nationales enregistrent des chiffres d’affaires en progression et s’adaptent avec succès à l’évolution du marché en proposant des formats innovants. Les raisons sont multiples.

En premier lieu, l’ancrage de marques fortes au niveau national, une offre complète de produits adaptée à chaque type de clientèle et variant en fonction des formats et des emplacements.