L’expression de la solidarité agissante

Djibouti octroie une aide financière d’1 million de dollars (176 millions FD)au comité somalien des secours et de gestion des catastrophes.

En présence du Premier ministre somalien, Hassan Ali Khayreh, l’ambassadeur de Djibouti accrédité en Somalie, Aden Hassan Aden, a remis un chèque d’un million de dollars, soit 176 millions de nos francs, au responsable du comité somalien des secours et de gestion des catastrophes, Cheik Nour Daoud. Et ceci en guise de solidarité du gouvernement et du peuple djiboutiens envers leurs frères et sœurs de Somalie, suite au terrible attentat survenu à Mogadiscio le 14 octobre dernier qui a fait 358 morts, une cinquantaine de disparus et près de 300 blessés.

Dans une brève allocution prononcée à cette occasion, l’ambassadeur de Djibouti a souligné que le gouvernement et le peuple djiboutien se sont mobilisés pour réaffirmer leur solidarité et leur attachement au peuple somalien qui doit vivre en paix après les multiples drames vécus en raison du conflit civil, de l’apparition des milices et seigneurs de guerre et des calamités naturelles que sont la sécheresse et la famine. Une situation qui perdure depuis presque trois décennies. Il a par ailleurs rappelé que la république de Djibouti et en premier son Président ont réagi rapidement pour soutenir la Somalie avec l’envoi d’une équipe de 30 médecins, spécialistes et paramédicaux ainsi qu’une aide en médicaments et matériels médicaux de 40 tonnes. En recevant ce chèque, le responsable du comité somalien des secours, Cheik Nour Daoud, a remercié le gouvernement et le peuple djiboutiens pour ce geste humanitaire, en précisant que république de Djibouti a toujours soutenu le peuple somalien et a fourni beaucoup d’efforts pour que la Somalie renaisse de ses cendres et retrouve sa place dans le concert des nations.

Il a aussi indiqué que Djibouti a contribué à la stabilisation de la situation en Somalie en participant aux forces africaines de maintien de la paix, l’Amisom, sous mandat des Nations Unies.

Pour sa part, le Premier ministre somalien, Hassan Ali Khayreh, a exprimé ses sincères et profonds remerciements au président Guelleh, au gouvernement et au peuple djiboutiens pour leur générosité et soutien permanent. Il a ajouté que Djibouti joue un rôle majeur dans le soutien au peuple somalien dans de nombreux domaines.