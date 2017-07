L’équipe nationale battue par la sélection éthiopienne

Samedi, le Secrétaire d’Etat à la jeunesse et aux sports, a donné le coup d’envoi du match opposant l’équipe nationale de football à la sélection éthiopienne, dans le cadre de la qualification du Championnat d’Afrique des nations.

Samedi dernier, dans l’après midi, c’est dans un stade bondé que s’est déroulé le match opposant l’équipe nationale à la sélection éthiopienne, dans le cadre de la qualification pour le Championnat d’Afrique des Nations.

Ce match de haut niveau, s’est déroulé en présence du secrétaire d’état à la jeunesse et aux sports, M. Hassan Mohamed Kamil, du secrétaire général du SEJS, Mohamed Ahmed Farah, et plusieurs responsables du Secrétariat d’Etat, ainsi que les dirigeants de la fédération Djiboutienne de football, dont notamment son président, Souleiman Hassan Wabéri.

Très vite sur le terrain, après le coup d’envoi par le SEJS, Hassan Mohamed Kamil, le ballon, sous les huées et les acclamations des supporters, allait vite d’un camp à l’autre.

Malgré les passes décisives, les centres frôlant les barres transversales, et un jeu collectif, les joueurs Djiboutiens se sont heurtés à une farouche défense, et une plus grande expérience des Ethiopiens qui ont pris le contrôle du jeu dans la moitié de la première mi-temps.

Cette rencontre a été marquée par la présence massive des ressortissants éthiopiens résidant à Djibouti, venus par bus entiers au Stade Gouled, pour défendre les couleurs éthiopiennes.

A la pause, les Ethiopiens avaient un but au compteur.

Le premier but marqué à la première mi-temps, a donné plus de tonus à l’équipe visiteuse, qui a marqué encore, à la reprise, trois buts, profitant d’une défense poreuse de la formation Djiboutienne, et creusant ainsi l’écart.

Le but marqué à la 70ème minute par les Djiboutiens, n’a pas changé la donne. La sélection éthiopienne a remporté la victoire au score de 5 buts à 1.

IAH