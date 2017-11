Le mot du Président

Le peuple de Djibouti a montré son aspiration à aller de l’avant dans le respect de ses valeurs et de ses traditions d’unité, de solidarité et de paix, qui sont les piliers de notre République. Cette République, dont nous sommes aujourd’hui les héritiers, a été, avant tout, le fruit de la volonté populaire portée par des hommes et des femmes de courage qui ont cru à notre devenir commun et qui ont accompli ce dessein au péril même de leurs vies. Les sacrifices des générations passées et le dur labeur des générations présentes continueront d’entretenir le flambeau de notre patriotisme pour que la République perdure et reste cette demeure commune qui abrite nos espérances.