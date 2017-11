LE MOT DU PRESIDENT

La République de Djibouti a connu une forte croissance au cours de la dernière décennie, avec une croissance du PIB réel de 6% en 2015 et 2016, et projetée à plus de 7% pour les prochaines années. Ces performances sont le fruit de notre vision de développement basée sur une économie de services à haute valeur ajoutée, totalement ouverte sur le monde extérieur. Nous avons fait le pari de faire de Djibouti un pôle stratégique, commercial et financier, à vocation régionale. À cette fin, nous avons investi plus de 10 milliards de dollars dans les infrastructures portuaires, routières, énergétiques et de télécommunication et nous avons procédé à des réformes importantes dans les domaines commercial, fiscal et douanier, ainsi que dans le secteur financier. Ces projets d’infrastructures alimentent la croissance économique de notre pays, tout en consolidant les bases de son développement.