L’Arbitrage International à Djibouti : Les raisons d’y croire

A l’instar des autres opérateurs privés du marché commun régional d’Afrique orientale et australe ou COMESA de son acronyme anglais, les entreprises djiboutiennes ont souvent mis en exergue un besoin primordial, celui qui est de disposer de mécanismes alternatifs modernes quant au règlement de leurs différends commerciaux. Et la voie de recours privilégiée est l’arbitrage International, pratiqué par des professionnels compétents et impartiaux dans le traitement des dossiers litigieux dans des délais raisonnables.

En connaissance de cause, la chambre de commerce de Djibouti (CCD) est engagée depuis quelques années dans la réactivation, la restructuration et l’élargissement du champ d’intervention du centre international des services arbitraux qui existait auparavant en son sein.

Dans ces travaux, la CCD a bénéficié de l’appui de l’organe régional qui fédère les communautés d’affaires des pays membres de l’IGAD, l’IGAD Business Forum, qui a, lors de sa dernière assemblée générale, décidé de porter ce projet et de lui conférer ainsi un caractère régional.

Cette coopération a donné lieu à la constitution d’une « Task Force » composée d’éminents juristes, spécialistes de l’arbitrage international, pour opérationnaliser le futur Centre régional d’arbitrage international.

Parallèlement aux travaux menés par cette Task Force, la Chambre de Commerce de Djibouti s’est rapprochée de la Cour Permanente d’Arbitrage (CPA), organisation intergouvernementale, établie à La Haye (Pays-Bas),et œuvrantau service de la communauté internationale dans le domaine du règlement des différends. C’est en février 2016, à la tête d’une délégation forte de plusieurs personnes, que le président de la CCD, M. Youssouf Moussa Dawaleh, a rencontré le secrétaire général de la CPA dans son bureau au Palais de la Paix.

Les échanges constructifs entre les deux parties ont débouché,près d’une année plus tard, sur la signature d’un accord de siège quipermettrait à la CPA d’établir une présence à Djibouti et d’y intervenir.

Cette présence va se concrétiser dans les jours qui viennent, en l’occurrence le 23 et 24 Mai 2017, avec la visite du Secrétaire Général de la CPA à Djibouti pour la signature de l’Accord de siège avec le gouvernement djiboutien.

Au regard du boom économique de notre région, tiré par des pays qui se développent fortement et le positionnement de Djibouti comme porte d’entrée, laquelle position renforcée par le développement des infrastructures portuaires et de zones franches du pays, en font un hub de redistribution des marchandises, il parait primordial de favoriser tous les mécanismes tendant à sécuriser les transactions qui en découlent.

Avec la présence de la CPA, Djibouti aura ainsi le privilège de bénéficier de l’intervention d’une instance dont le sérieux, le professionnalisme et l’expérience dans les règles et procédures ainsi que l’administration de l’arbitrage international sont largement reconnus et appréciés.

Les arbitrages internationaux, menés par la CPA, peuvent porter aussi bien sur les litiges commerciaux entre entités privés tout comme sur les différends découlant de traités bilatéraux et multilatéraux entre des pays.