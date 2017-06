L’anglais pour le développement professionnel : Des formateurs formés

Le 11 juin 2017, la section des affaires publiques de l’ambassade des Etats-Unis à Djibouti a conclu un atelier de formation de formateurs de 4 jours sur « English for Career Development (L’anglais pour le Développement professionnel) à l’American Corner de Djibouti. Cette formation a été menée par des spécialistes de la langue anglaise basées à Djibouti et au Sénégal et visait à donner les outils et les compétences adéquates aux professeurs d’anglais sélectionnés, aux mentors et aux membres du Young African Leaders Initiative (YALI) pour former à leur tour leurs propres étudiants.

Cet atelier, auquel ont participé plus de 45 personnes, a été conçu pour les anglophones et non- anglophones qui souhaitent faire avancer ou aider les autres à faire progresser leur carrière dans le marché mondialement tourné de Djibouti.Cet atelier leur a permis de s’initier aux techniques de rédaction de curriculum vitæ et de lettres d’accompagnement, l’apprentissage des techniques de recherche d’emploi et d’entrevue aux États-Unis, tout en comparant et contrastant le même processus à Djibouti. Cette formation leur a également donné l’occasion d’explorer les différents types de parcours professionnel, tout en étoffant leur vocabulaire. Le directeur du centre des ressources de l’information de l’Ambassade des Etats-Unis, M. Turki Ismail, ainsi que les deux spécialistes de la langue anglaise, Mmes Léa Gabay et Kelly Vassar, ont remis des certificats de fin de formation aux participants. Ils ont encouragé les formateurs à utiliser les ressources disponibles dans les espaces américains de Djibouti afin d’améliorer leurs compétences et utiliser de nouvelles méthodes d’enseignement. Les participants se sont déclarés satisfaits de l’opportunité qui leur a été offerte. « Ces types de formations ciblées permettront aux jeunes Djiboutiens et Djiboutiennes d’être plus compétitifs dans leur quête d’emplois » a déclaré une participante à la formation.

L’une des principales priorités de l’ambassade des États-Unis à Djibouti est d’augmenter les compétences en langue anglaise à Djibouti et d’équiper les enseignants d’anglais ainsi que les jeunes djiboutiens d’outils nécessaires qui leur permettront d’avancer leur carrière professionnelle.