Lancement du festival « Djibouti fait son cinéma » à l’IFD

L’institut Français Arthur Rimbaud de Djibouti a lancé dans la soirée du dimanche 22 octobre, le festival « Djibouti fait son cinéma ». Un programme de court-métrage qui est destiné à former des jeunes talents Djiboutiens aux métiers de la production du septième art.

2017 verra la 4ème édition du festival « Djibouti fait son cinéma » le festival du court-métrage francophone organisé par l’Institut français de Djibouti. Cette année, le festival aura lieu pendant 8 jours, du dimanche 22 au 31 octobre. La cérémonie inaugurale de l’événement a vu la participation d’invités de marque, des jeunes artistes scénariste djiboutiens, le cinéaste, réalisateur mauricien David Constantin ont pris part à cette soirée.

Le but du festival est triple créer un public de cinéma à Djibouti et le confronter à différents genres cinématographiques, former de jeunes professionnels afin de favoriser l’émergence locale d’une industrie cinématographique, et transversal pour renforcer l’usage et la maitrise de la langue française à Djibouti.

Le festival a développé en amont un programme de formation, animé par le cinéaste stéphanois Stéphane Raveyre, pour 7 nouveaux cinéastes Djiboutiens dans les métiers du cinéma. Ecriture de scénario, tournage, réalisation et montage, aboutissant à la production de courts-métrages Djiboutiens seront abordés.

En 2017, c’est la 3ème année que des courts-métrages entièrement djiboutiens sont réalisés. Ceux de 2016 seront présentés en avant-première lors du festival du mois d’octobre et les stagiaires cinéastes seront récompensés pour leur travail et créativité.

Les autres courts-métrages des précédentes années seront également présentés tout au long du festival. Cette année, le festival projettera une quarantaine de courts-métrages francophones provenant de plusieurs pays : Djibouti, France, Sénégal, Côte d’Ivoire, etc. Il mettra aussi en avant une programmation jeunesse pour les plus jeunes cinéphiles. Il comprendra aussi deux soirées rétrospectives : une soirée consacrée au réalisateur et ethnologue français Jean Rouch et une autre au réalisateur et scénariste nigérien. Moustapha Allassane, disparu en 2015. Plusieurs invités d’honneur seront de la partie cette année et présenteront leurs œuvres.

Souber