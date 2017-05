Le « LANAA » saisit cinq conteneurs de farine avariée

Le laboratoire national d’analyses alimentaires, ayant constaté un état avancé d’altération, a fait saisir dix tonnes de farine destinée au marché djiboutien.

Les inspecteurs du laboratoire national d’analyses alimentaires (LANAA) ont procédé hier à la saisie de cinq containers de 20 pieds contenant plus de dix tonnes de farine avariée et moisie. Cette farine importée était arrivée au pays dans un état d’altération avancée et dégageait une odeur nauséabonde de putréfaction à l’ouverture des conteneurs. La marchandise, de marque Ahmed Igal, était destinée au marché local.

Par ailleurs, plusieurs échantillons ayant subi des analyses au laboratoire ont confirmé l’insalubrité de la marchandise. Ce qui a conduit les responsables du LANAA à procéder à sa saisie immédiate et sa mise sous scellé administratif au DAMCO PK13 où elle restera bloquée en vue de sa destruction.

Il faut rappeler que les inspecteurs du LANAA avaient déjà saisi des produits de consommation courante de la même marque présentant les mêmes signes d’altération et d’insalubrité. Il s’agissait de biscuits, de chocolats et d’autres produits tous arrivés à expiration et infectés par des bactéries et des microorganismes.

A noter que ces sombres découvertes sont le fruit des opérations d’inspections et de contrôles inopinées et de routines menés sur une large échelle par les inspecteurs et les agents du LANAA. Ceux-ci veillent au grain sur la sécurité sanitaire des aliments en circulation sur le marché local, et en particulier en cette période de mois béni de Ramadan où la consommation de produits frais connait une nette augmentation.

Suite à ces révélations d’avaries, la direction du laboratoire national d’analyses alimentaires a relevé le niveau d’alerte et renforcé le travail de terrain pour vérifier et contrôler l’aptitude à la consommation des denrées de base ainsi que les produits de première nécessité.

Aussi, le LANAA lance un appel à la vigilance à la population et demande à signaler toute anomalie constatée en prenant attache avec le numéro vert du Laboratoire :

21 35 65 45.

En cette période de jeûne du mois béni de Ramadan, le LANAA reste mobilisé et s’engage à mener les analyses et les vérifications de rigueur sur tous les produits alimentaires circulant et ce à titre gratuit.

