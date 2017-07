Pour l’ambassadeur de Chine : L’année 2017 est celle de « la récolte » pour Djibouti

C’était le 22 juin au Ghoubet lors de l’inauguration du port minéralier par le président de la République. Invité d’honneur du gouvernement, l’ambassadeur de la République populaire de Chine, M. Fu Huaqing, a prononcé ce matin-là un discours dans lequel il est revenu sur les grands projets économiques que le gouvernement djiboutien réalise avec le soutien de la Chine.

Nous publions ci-dessous de larges extraits du discours de M. l’ambassadeur de Chine.

« Le Projet du Port de Goubet est un projet important pour le développement économique et social de Djibouti et de la sous région. L’année 2017 est le 40e anniversaire de l’indépendance de Djibouti, et depuis son indépendance, Djibouti a connu beaucoup de changements. À la veille de la célébration de son indépendance, de nombreux projets d’infrastructure sont successivement inaugurés, tels que le chemin de fer, les ports de Doraleh, Tajourah et Goubet, la nouvelle adduction d’eau transfrontalière. Ce sont là autant de fruits des efforts inlassables déployés par le gouvernement djiboutien et son peuple sous la houlette de M. Ismail Omar Guelleh, président de la République. L’année 2017 est comme une saison de récolte des acquis du développement de l’économie et de l’amélioration du bien-être du peuple. Ce sont les meilleurs cadeaux pour le 40e anniversaire du pays.

La Chine est un pays ami de Djibouti, elle accorde depuis toujours une grande importance aux relations sino-djiboutiennes et au développement économique et social mutuellement avantageux pour les deux parties. Djibouti soutient toujours la Chine dans ses intérêts vitaux sur la scène internationale. J’espère que nos relations d’amitié puissent s’élargir et s’approfondir encore davantage pour maintenir ensemble un développement commun et durable.

Pour terminer, je voudrais former au nom du gouvernement chinois et en mon nom personnel, les meilleurs voeux de prospérité pour Djibouti et de bonheur pour son peuple. Je vous remercie. »

Fu Huaqiang,

ambassadeur de Chine