L’Agence Nationale pour la Promotion des Investissements : Le catalyseur des investissements privés

L’Agence Nationale pour la Promotion des Investissement (ANPI), créée par la loi n°114 du 21 janvier 2001, est une société anonyme dont le capital est ouvert au secteur privé jusqu’à hauteur de 49%. L’agence a pour vocation de créer des synergies entre tous les acteurs intervenants dans la promotion et le développement du secteur privé et de leur fournir une plate-forme commune pour la promotion de Djibouti auprès des investisseurs, la facilitation des opérations d’investissement et la modernisation du cadre réglementaire et des procédures.

L’agence nationale pour la promotion des investissements est sur le plan juridique une Société Anonyme. Le choix de cette forme juridique répond à plusieurs objectifs. C’est d’abord le moyen de marquer symboliquement une volonté d’efficacité et une ouverture en direction du secteur privé que l’agence est chargée d’aider et d’accompagner.

D’autre part, il s’agissait de s’aligner sur la plupart des pays développés et en développement, dont les agences nationales de promotion de l’investissement étranger sont des structures privées associant secteurs privé et public.

Le souci d’harmonisation international a aussi motivé ce choix. Par ailleurs, l’ouverture du capital social de l’ANPI lui permet de gagner en souplesse dans sa gestion. Et enfin, la logique dictait l’ouverture du capital social de l’agence au secteur privé afin de lui permettre de participer et d’influer sur les orientations et le travail de l’agence.

Des rôles et missions de premier ordre. Agissant sous mandat du gouvernement, l’ANPI joue un rôle crucial et assure des missions importantes pour l’économie nationale. Cela va de soi, l’agence est chargée de mettre en œuvre la politique de l’exécutif dans les domaines du développement et de promotion de l’investissement. Aussi, elle contribue à faciliter aux entreprises industrielles, commerciales et de services l’établissement dans le tissu économique national, dans le cadre du plan décennal de développement économique et social.

Dans le même esprit, l’ANPI met en place des institutions et/ou organes qui peuvent faciliter les mécanismes nécessaires à l’organisation du cadre général pour la promotion de l’investissement privé. Mieux encore, l’agence doit mener des analyses pertinentes des besoins des entreprises dans le cadre de leurs relations avec les différents services de l’Etat. Et c’est sur la base des analyses et des constatations, qu’elle propose aux autorités concernées des modifications appropriées pour améliorer la réglementation en vigueur. Ainsi, l’agence s’emploie à lever les pesanteurs qui freinent l’activité économique et entravent l’investissement.

Des services de gestion-conseil. Pour mener à bien ses missions, l’agence offre principalement des services de gestion-conseil qui se déclinent sous diverses formes. Tout d’abord, l’agence doit assurer un accueil sur mesure aux promoteurs et investisseurs et leur fournir les renseignements et les conseils nécessaires. Plus encore, elle leur apporte une assistance pratique dans leurs démarches auprès des organismes. L’ANPI est compétente également en matière d’octroie des avantages prévus par le code des investissements.

Mais les prérogatives de l’agence nationale de promotion des investissements ne s’arrêtent pas là ! Loin s’en faut. L’agence est tout à fait compétente pour entreprendre des études sur les secteurs d’investissements ciblés. Ainsi, elle est capable d’évaluer l’état des secteurs, leur degré d’évolution et les perspectives de développement qui s’offrent à eux.

Dans le même cadre, l’ANPI mène des études et des prospections pour la localisation des zones à vocations industrielles. Cette activité participe des études d’aménagement du territoire qui est souvent conclu par la viabilisation des terrains identifiés comme potentiellement intéressant pour l’implantation d’unité de productions ou de point de vente de services.

Dans un autre volet, l’agence fait la promotion des opportunités d’investissements en favorisant la diffusion des informations au niveau régional et international. L’agence appuie et assiste également les PME/PMI locales dans leurs démarches administratives.

L’agence travaille aussi à identifier les projets d’investissements dans le cadre de la stratégie de privatisation. Elle contribue également à la formation des promoteurs et cadres d’entreprises, notamment par l’organisation de séminaires et de sessions de formation. L’agence assure enfin la mise en place de partenariat avec les entreprises Djiboutiennes et internationales.