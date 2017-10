Ce fut une déflagration terrible, un carnage effroyable, une attaque sans précédent. Comme tous ceux qui aiment la Somalie et les Somaliens, les Djiboutiens ont été choqués et abasourdis par l’attaque au camion bélier qui a frappé le 14 Octobre le cœur de Mogadiscio. Cet attentat terroriste dont le bilan a été porté à 358 morts, et qui est le pire de l’Histoire de la Somalie, nous démontre que la nébuleuse terroriste internationale, Al Qaeda, et sa succursale somalienne, les Shebabs, sont loin d’avoir été vaincus et qu’il nous faut donc redoubler d’efforts afin de les réduire à néant. A Djibouti aussi, il y a lieu d’être vigilants car notre pays participe depuis des années à la lutte contre le terrorisme. Nous sommes une cible potentielle des terroristes shebabs et des mesures importantes ont été prises au sommet de l’Etat afin de préserver notre quiétude. Il n’est pas question pour l’Etat de laisser proliférer sur le territoire national des bidonvilles et autres habitats spontanés qui deviennent très vite des repaires de flibustiers et de trafiquants. Un tour de vis sécuritaire supplémentaire s’impose donc. Voilà pour la lutte contre le terrorisme. Pour en revenir au principal objet de cet article, c’est-à-dire la solidarité avec nos frères somaliens, elle doit être exemplaire et totale. Cette solidarité qui s’est exprimée d’une manière spontanée dès les premières heures qui ont suivi l’attaque terroriste, le gouvernement et le peuple de Djibouti, sont déterminés à la poursuivre afin d’aider leurs frères et sœurs de Somalie à surmonter cette épreuve. Nous savons ce que nous devons à la République de Somalie et à son peuple et nous ne leur tournerons jamais le dos. Deux comptes bancaires ont été ouverts dans les livres de deux banques de la place : la Salaam african Bank et l’Est african bank. E tous ceux qui veulent participer à l’élan national de solidarité envers la Somalie peuvent le faire via ces deux comptes. La Somalie vivra !