Kenedid Ibrahim Houssein, Président du Syndicat de la Presse à Djibouti

« Le SPAD a toujours privilégié la formation des femmes et des hommes des médias afin qu’ils puissent être mieux outillés et s’acquitter de leurs missions en toute connaissances de cause. Durant ces cinq jours de formation, les professionnels des médias ont pu accroître leurs connaissances sur les standards internationaux relatifs à la liberté d’expression et de presse. Ils ont pu acquérir des notions fondamentales sur les instruments internationaux protégeant la liberté d’expression et l’importance de ces libertés ainsi que les entraves ou les contraintes qui tendent à les restreindre. Ce fut aussi l’occasion de se familiariser avec les obligations des Etats relatives à la protection et la promotion de la liberté d’expression, la sécurité des journalistes en ligne à travers internet, ainsi que les règles d’éthique et de déontologie et les médias sociaux et la sécurité des journalistes. Les approches professionnelles et les conduites à tenir pour les journalistes en périodes électorales ainsi que les écueils à éviter ont été largement abordés. Cette formation fut donc un moment important dans la vie de notre syndicat qui ambitionne de donner à ses membres les moyens d’un exercice professionnel et irréprochable à ses membres. Je remercie l’association des journalistes est-africains et la fédération internationale des journalistes qui nous ont appuyés pour tenir ce moment-clé dans la vie de notre syndicat. »

Omar Farouq

Secrétaire général de l’Association des Journalistes Est-Africain

« Ce sont des valeurs de dignité et d’honneur qui fondent la profession journalistique. Le travail médiatique n’est pas chose aisée, il demande beaucoup de rigueur, de compétences, d’intégrité morale ainsi qu’une bonne dose de courage et de lucidité. Ce sont autant de valeurs que nous nous efforçons de transmettre aux légataires de cette chère profession que nous avons choisi en toute bonne conscience. J’aimerais rendre hommage à notre ami et confrère de la République démocratique du Congo, M. Stanis NKUNDIYE qui a bien voulu partager son expérience et son expertise avec ses confrères de Djibouti. Je voudrais également saluer l’engagement du président du SPAD, M. Kenedid Ibrahim Houssein, qui ne ménage jamais sa peine pour soutenir ses confrères à s’améliorer dans la pratique journalistique. Quant à l’Association des journalistes Est-Africains, je vous assure de son engagement à vous appuyer en tant que de besoin. »

Stanis NKUNDIYE

Président-secrétaire général du syndicat des journalistes d’Afrique Centrale et animateur de la formation :

« Le journaliste est un maillon essentiel de la société, c’est un chaînon incontournable qui fait le lien entre le peuple et l’élite. J’ai été très content de partager ce long moment avec mes amis et confrères de Djibouti qui font un travail remarquable. J’ai pu partager mon expérience et j’ai aussi appris de mes collègues de Djibouti sur les réalités locales, les opportunités, les contraintes…etc. J’ai pu comprendre que le contexte local est un peu réducteur du fait de la faiblesse du secteur médiatique et l’absence d’un pluralisme indispensable pour que vive et prospère la liberté de presse. J’espère avoir permis à mes amis et confrères journalistes quelques notions fondamentales qu’ils sauront utiliser à bon escient tout en adaptant les outils formidables que constituent une presse responsable et déterminée. Je remercie mon ami Kenedid, président du SPAD et M. Farouq, qui est le patron de l’AEJA, pour m’avoir donné la chance de vivre cette seconde visite dans ce beau pays Djibouti. Je forme le vœu de revenir un jour prochain pour partager d’autres expériences avec les nouveaux amis que je me suis fait ici. »

