Kempinski : Un Français nommé à la tête du palace

La chaîne hôtelière Kempinski est dotée du statut juridique de société anonyme(SA). Son conseil d’administration a nommé un nouveau manager à la tête du palace Kempinski de Djibout en la personne de M. Philippe Charraudeau. L’homme affiche un curriculum vitae impressionnant.

Il occupait récemment le poste de directeur général au Kempinski Al Othman d’Al Khobar en Arabie Saoudite. Il y a dirigé des hôtels de renom comme l’Oberoi à Dammam et le Mӧvenpick à Al Khobar avant de rejoindre les rangs de la chaîne hôtelière Kempinski S.A.

Philippe H. Charraudeau est un professionnel chevronné au regard de son expérience de plus de 30 ans dans l’hôtellerie de luxe. Il a auparavant exercé des fonctions de directeur général chez ITC Maratha et de vice-président au sein d’ITC Hotels dans la région ouest de l’Inde. Il a également ouvert l’ITC Grand Chola à Chennai qui fait partie de la « Luxury Collection Hotels » et qui est aussi le plus grand hôtel en Inde avec 600 chambres, 10 restaurants et bars.

Au cours de sa carrière, M. Charraudeau a mis son savoir-faire au service de plusieurs autres groupes hôteliers versés dans le luxe tels que Jumeirah, Mandarin Oriental, Regent et The Oberoihotels. Il a géré et ouvert de nombreux hôtels pour ces sociétés en Europe, Asie, au Moyen Orient, et au Pacifique.

Son travail a été salué par le gouvernement de son pays qui l’a élevé au rang de chevalier de l’ordre national du mérite en 2006. Nous lui souhaitons du succès dans ses nouvelles fonctions à Djibouti.