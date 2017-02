Justice : Une nouvelle avocate prête serment

Ayan Hassan Hersi a prêté serment hier au palais de justice comme avocate. A la différence de ses confrères du barreau de Djibouti, Ayan vient du Canada et ne parle que la langue de Shakespeare.

Portrait.

Ayan Hassan Hersi qui est désormais membre du Barreau de Djibouti après sa prestation de serment d’hier, est la fondatrice et la présidente ‘’d’Ayan Consulting’’. Il s’agit d’un cabinet qui s’emploie à valoriser le potentiel et les opportunités d’investissement de l’Afrique. Mme Hersi a complété son cursus universitaire en sciences politiques et en équité à l’Université de Toronto où elle a obtenu un doctorat en Droit de la faculté de droit de l’Université de Toronto. Elle a été appelée au barreau de New York.

Au cours des dix dernières années, Mme Hersi a joué des rôles importants en Afrique et à l’étranger. En reconnaissance de son leadership et de son travail international, Mme Hersi a reçu plusieurs prix dont celui des ‘’Jeunes femmes de la YWCA’’, le Prix de leadership de l’Institut urbain du Canada, le Prix de leadership étudiant Gordon Cressy de l’Université de Toronto et le Flare Magazine 30 du magazine canadien le plus influent visant les femmes. Mme Hersi a eu l’honneur d’être nommée pour siéger à la Table ronde transculturelle du Canada sur la sécurité.

La table ronde a été créée pour engager les Canadiens et le gouvernement du Canada dans le dialogue à long terme sur les questions liées à la sécurité nationale. Le travail de Mme Hersi est paru dans des publications nationales et internationales. Ayan remercie le bon Dieu pour sa réussite obtenue, dit-elle, grâce au soutien et aux prières de sa mère. Mme Hersi remercie le président Ismail Omar Guelleh pour son leadership et sa vision du développement économique et de la prospérité pour Djibouti. C’est la vision du Président Guelleh qui a motivé Mme Hersi à venir s’installer à Djibouti, sans sa famille et sans même parler les langues officielles.

Ayan remercie aussi la Première Dame, Mme Kadra Mahamoud Haid qui est aujourd’hui, une championne des droits des femmes et une source d’inspiration pour les femmes et les filles de Djibouti. Les femmes et les filles jouent un rôle crucial dans le développement de tout le continent et le couple présidentiel a ouvert aux Djiboutiennes les portes du développement et aujourd’hui elles participent activement à la vie politique et commerciale.