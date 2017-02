Justice / Francophonie : Vers la mise en place d’un pacte de coopération

Le ministre de la Justice et des Affaires Pénitentiaires, chargé des Droits de l’Homme, Moumin Ahmed Cheick, a reçu mardi dernier, dans son cabinet ministériel, la secrétaire générale de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), Michaëlle Jean, qui est en visite officielle du 31 janvier au 2 février à Djibouti.

La visiteuse de marque était accompagnée par le directeur de cabinet de l’OIF, Jean-Louis Atangana Amougou, et les chargées de communication, Francine Moock et Julie Tilman.

Côté djiboutien, le Garde des Sceaux était entouré de plusieurs hauts fonctionnaires. Citons en l’occurrence l’ambassadeur de la République de Djibouti accrédité en France et représentant permanent auprès de l’OIF, Ayeid Mousseid Yahya, le secrétaire général par intérim au Ministère de la Justice, Ahmed Osman, le directeur de la communication au sein de ce même département ministériel, Aïd Ahmed Ibrahim, la directrice par intérim des relations multilatérales au Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale, Fayek Moussa, le premier conseiller de l’ambassade de Djibouti à Paris, Mourad Mouti.

Au cours de cette entrevue, il a été notamment question de l’apport de la francophonie à la justice djiboutienne.

La secrétaire générale de l’OIF a souligné qu’elle était satisfaite non seulement d’effectuer une visite officielle en république de Djibouti, seul pays francophone de la Corne de l’Afrique, mais aussi de rencontrer le Ministre de la Justice.

Djibouti, en dépit de son enclavement, représentait et défendait la francophonie dans toute sa dimension. Et à cet égard, la Secrétaire générale affirmait qu’il fallait mettre en place un « pacte de coopération » entre la république de Djibouti et l’OIF. Elle souhaitait le développement de programmes phares lancés à Djibouti et qui serviront éventuellement de modèles aux autres pays Francophones.

L’appui au système judiciaire est au cœur de la feuille de route de l’OIF et Djibouti trouve sa juste place dans la programmation quadriennale. Le système judiciaire étant par essence constamment sollicité, la francophonie peut apporter son expertise et son appui financier dans l’amélioration de l’accès à la Justice pour tous.

La venue de Mme Michaëlle Jean doit coïncider avec un nouvel élan dans la relation entre Djibouti et la Francophonie, selon ses propos.

Poursuivant son intervention, le ministre énonçait les domaines d’appuis que l’OIF pourrait apporter à la Justice. Parmi ces actions figurent : l’automatisation de la Justice selon un modèle francophone, la modernisation des procédures d’accès à la Justice en général, la mise en place d’un programme de réinsertion sociale pour en priorité, les jeunes détenus (mise en place d’une bibliothèque, d’ateliers de lecture à la langue française), l’expertise à disposition dans l’élaboration de programme de réinsertion et l’expertise en matière d’élaboration des textes et règles normatifs.

Le ministre de la Justice a résumé à la Secrétaire générale de l’OIF les différentes mesures prises pour améliorer l’accès à la justice et les lourds investissements humains, matériels et de constructions consentis par le gouvernement dans ce sens. Le Garde Des Sceaux a aussi précisé que l’égalité Femme/Homme était supérieure à la moyenne au sein de l’appareil judiciaire. A l’entendre, il y a plus de 60 % de femmes magistrats par rapport à l’effectif global. Ce sont des femmes qui président au Tribunal de Première Instance, à la Cour d’Appel, à la Cour Suprême, et à la Cour des Comptes

En effet, le département ministériel de la justice fait partie des secteurs prioritaires dans le cadre de la mise en œuvre du programme quadriennal de l’OIF pour la période 2015-2018. Lequel prévoit différents appuis au titre du renforcement de la gouvernance démocratique, des droits de l’Homme, de l’État de Droit, et du rôle de la société civile.