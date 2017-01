Judo : Faissal Abdourahman reconduit à la tête de la fédération de judo

M. Faissal Abdourahman s’est vu reconduire mardi soir à la présidence de la fédération Djiboutienne.

L’élection s’est déroulée au centre technique de la fédération situé dans le stade Gouled et ce en présence de l’huissier de justice Mohamed Ali. Le scrutin a réunit les dirigeants des principaux clubs de judo du pays. La vingtaine de dirigeants des différents clubs ont tous voté pour Faissal. Ayant obtenu la confiance de ses paires, le nouveau président a profité de l’occasion pour présenter son programme et les perspectives d’avenir de la FDJ.

M. Faissal compte beaucoup contribuer au développement du judo Djiboutien en mettant l’accent sur le renforcement des cadres techniques des clubs, apporter les outils et les équipements nécessaire à l’épanouissement des judokas et offrir aux athlètes nationaux les voies et moyens de participer aux compétitions interarabes et internationaux. Défis certes difficiles mais l’homme est avant tout un dirigeant sportif qui aime affronter les défis. Il faudrait dans ce cadre souligner que depuis qu’il dirige la fédération Djiboutienne M. Faissal a transformé le judo Djiboutien au point que nos athlètes s’illustrent lors des compétitions régionales, continentales et arabes.

Rappelons que l’homme dont le mandat vient d’être renouveler, a servit pendant longtemps la FDJ comme directeur technique national et ensuite comme vice président et puis dernièrement président. Au cours de cette soirée M. Faissal a également constitué un nouveau comité directeur.