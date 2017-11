Journée des nations et nationalités éthiopiennes : Le comité djiboutien à Samara

Une délégation conduite par le ministre délégué au Commerce, Hassan Houmed Ibrahim, et par ailleurs président du comité technique djiboutien en charge de la participation de la République de Djibouti à la journée des nations et des nationalités éthiopiennes, s’est rendu vendredi dernier à Samara, la capitale de la région afar de l’Éthiopie, en empruntant le corridor Tadjourah-Balho-Eli Daar-Samara…

Remise des clés des bus au vice-président de la région afar d’Ethiopie

De 7 au 8 décembre prochain se déroulera, en effet, à Samara la 12ème et dernière édition de cette rencontre des nationalités culturelles de l’Éthiopie. Outre le ministre, le comité comprend le secrétaire général du ministère de la Culture, Mohamed Soultan, les préfets de Tadjourah et de Dikhil, en l’occurrence Abdoulmalik Mohamed Banoïta et Mohamed Cheicko Hassan, quatre parlementaires djiboutiens dont le doyen Omar Aden et la plus jeune députée de l’hémicycle, Ouma Hamid, des conseillers techniques auprès du Premier ministre parmi lesquels Ali Houmed.

Notons au passage que l’ambassadeur de l’Éthiopie accrédité à Djibouti, Shemebo Filamo Adebo, accompagnait cette délégation de haut rang.

Samedi matin, une cérémonie de remise des clés des deux bus de 65 passagers chacun a eu lieu au palais présidentiel de Samara. M. Hassan Houmed a remis les clefs des bus au vice-président de la région afar, Mohamed Awwal.

Côté afar, étaient présents à cette cérémonie le président de l’assemblée de la région afar, Mohamed Kadir, et l’ambassadeur de l’Ethiopie à Djibouti ainsi que le responsable principal de l’organisation de ces festivités, Hassan Abdoulkadir.

Rappelons que l’octroi des deux bus fait suite à une demande formulée par des officiels de la région Aafar lors d’un déplacement à Djibouti en juin dernier.

Outre la cérémonie de remise des bus, la journée a été ponctuée une réunion de travail et une visite des sites aménagés pour la journée des nationalités. Le comité djiboutien a repris le chemin de retour dimanche après-midi et a été l’hôte du préfet de Tadjourah où la délégation a passé la nuit avant de regagner la capitale lundi matin à bord d’une vedette de la marine nationale.