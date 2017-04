Journée nationale de la Santé : Une célébration grandiose et un bilan éloquent

Placée sous le patronage du président Ismaïl Omar Guelleh, la célébration de la journée de la Santé, jeudi dernier au palais du peuple, a été marquée par des distinctions, des expositions et des discours sur le chemin parcouru en matière de santé publique.

Les joyeux flonflons sans lesquels aucune célébration ne peut avoir lieu sous nos cieux n’ont pas étouffé la voix des responsables du ministère de la Santé qui ont dit combien la politique de santé du gouvernement du président Guelleh a porté ses fruits. C’était jeudi dernier au palais du peuple lors de la célébration de la journée nationale de la Santé. Cette célébration, grandiose et festive, fut l’occasion pour le Président, de s’exprimer sur les chantiers mis en œuvre patiemment au cours des dix dernières années pour que les choses changent dans le domaine de la Santé. Il a évoqué le SMUR, la construction de nouveaux hôpitaux, la réhabilitation et le renforcement des capacités de l’hôpital Peltier, les moyens acquis pour améliorer la prise en charge des maladies rénales ou pour dépister certaines maladies graves, il a parlé des IRM dont disposent désormais les principales structures hospitalières, des hôpitaux régionaux, etc.

Le chef de l’Etat a également salué le travail des professionnels de la santé, qu’ils soient médecins, infirmiers et techniciens de la santé. Il a salué leur dévouement, leur professionnalisme, leur générosité. Il a appelé l’ensemble des Djiboutiens à se soucier de la préservation des lieux de soins afin que la santé de tous soit sauvegardée.

Le ministre de la Santé, le docteur Djama Elmi Okieh, a lui aussi rendu hommage aux personnels de la Santé, du praticien à l’ambulancier en passant par la sage-femme et le brancardier, pour leur travail qu’il a qualifié de plus beau métier du monde. Le ministre a par ailleurs noté, en dressant le bilan, qu’un tournant majeur avait été effectué en 1999 avec l’arrivée aux affaires du président Guelleh et les réformes initiées par ce dernier pour améliorer l’accès aux soins des Djiboutiens, ce qui est fort juste. Le ministre est en outre revenu sur la caravane médicale, son coup de maître, dont le succès est indéniable. A l’issue des discours officiels, place aux décorations. De nombreux praticiens et autres techniciens de la santé ont été médaillés et d’autres ont reçu des véhicules neufs. La journée nationale de la Santé, tout comme la Caravane médicale de Mars, a été un succès total.

ABS