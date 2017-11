Journée Nationale de l’enfant djiboutien : Inauguration d’une crèche communautaire à PK12

Dans le cadre de la journée nationale de l’enfant djiboutien, la ministre de la femme et de la famille accompagnée de la secrétaire générale de l’UNFD et de la représentante résidente de l’UNICEF a d’abord coupé le ruban d’une crèche sise au quartier PK12 de la commune de Balbala avant de rendre visite les élèves du centre LEC «Lire-Ecrire-Compter» de l’école de la mission catholique “Notre Dame de Boulaos“ sise devant le Collège d’Enseignement Moyen (CEM) de Boulaos.

Lundi matin, la ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Houmed Hassan, accompagnée de la secrétaire générale de l’UNFD, Fatouma Moussa Abdi, et de la représentante résidente de l’UNICEF à Djibouti, a inauguré au quartier PK12 de la commune de Balbala une crèche qui permettra aux femmes vulnérables de cette partie de la capitale d’être plus libres pour mener des activités génératrices de revenus.

Dès l’arrivée de la délégation sur les lieux, elle a été accueillie par Zahra Daher Okiyeh et Rahma Houmed Mohamed, respectivement présidente et vice-présidente de l’association qui gère cette garderie, ainsi que des représentantes des différentes associations féminines de ce secteur. Les femmes élues locales de cette commune étaient présentes lors de cette inauguration.

La secrétaire générale de l’UNFD, Fatouma Moussa Abdi, s’est dite réjouie de voir l’aboutissement d’un projet participer au bien-être des mères et des enfants de ce secteur. L’objectif est que celles-ci puissent par ce biais participer au développement de la commune et exercer une activité génératrice de revenus.

Quant à la responsable onusienne,Djanabou Mahondé, elle a félicité la ministre de la femme et de la famille pour la mise en place de garderies communautaires destinées aux enfants issus de familles vulnérables qui ne peuvent pas se payer une maternelle privée. « Ces jardins d’enfants basés sur la communauté offrent aux enfants (3 à 5 ans) l’occasion de se développer grâce à un apprentissage par le jeu et d’améliorer leur préparation à l’école. À l’heure actuelle, il existe au total 26 garderies communautaires fonctionnelles à Djibouti» a-t-elle dit en substance.

La ministre de la femme et de la famille a, quant à elle, remercié les femmes pour leur accueil chaleureux. Elle a appelé les femmes à travailler avec l’éducatrice de la crèche qui, a-t-elle dit, a reçu une formation pour gérer sa classe et occupé cette tranche d’âge de moins de 5 ans. Sous les pas des deux responsables de cette garderie, la ministre de la femme et de la famille et ses accompagnatrices ont effectué une visite des classes de la garderie.

A l’école des sœurs franciscaines de Boulaos. Dès leur arrivé dans la cours de l’école «Notre Dame de Boulaos», sise devant le collège de Boulaos, la délégation conduite par la ministre de la femme et de la famille a été accueillie par les sœurs franciscaines de la mission catholique.

Puis, sous les pas des sœurs Claire et Alexis, elles ont pu visiter les classes du centre LEC dans lequel a été organisé un atelier créatif pour les enfants. Ce concours lancé par le MFF consiste à produire des dessins et des poèmes, pour lesquels les cinq premiers des élèves du centre LEC, de l’école CARITAS et ceux de 5 CDC de la capitale recevront des récompenses le 29 novembre prochain au palais du peuple lors de la clôture de la semaine nationale de l’enfant djiboutien.

Rachid Bayleh

Elles ont dit…

Fatouma Moussa Abdi Secrétaire générale de l’UNFD

«Dans la vision globale de notre pays sur le bien-être des enfants, l’UNFD poursuivra les efforts pour aider à s’épanouir tout enfant à besoin spécial de notre pays. L’avenir de ce pays repose sur l’enfance. Luttons tous pour promouvoir surtout le bien-être de nos enfants à besoin spéciaux. Aidons-les, Protégeons-les. Prenons tous l’engagement d’œuvrer afin qu’à Djibouti, prospèrent une culture et un environnement favorables aux droits des enfants à besoins spéciaux.»

Djanabou Mahondé Représentante résidente de l’UNICEF

«L’éducation est l’un des moyens les plus efficaces pour briser le cercle vicieux de la discrimination et de la pauvreté auquel font face les enfants en situation de handicap ainsi que leurs familles. S’ils reçoivent les mêmes possibilités d’épanouissement, les enfants à besoins spéciaux peuvent mener une vie enrichissante et contribuer à la vitalité sociale, culturelle et économique de leur communauté. L’UNICEF réaffirme son soutien au gouvernement pour garantir le respect des droits des enfants à besoins spéciaux a une éducation inclusive prenant en compte leur besoin»

Propos recueillis par R.B