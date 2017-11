Journée nationale et africaine de la jeunesse : Le président Guelleh donne le ton

Le président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, a parrainé hier, au palais du peuple, la cérémonie de célébration de la journée nationale et africaine de la jeunesse. La première dame et présidente de l’UNFD, Kadra Mahamoud Haid, des membres du gouvernement, des parlementaires, des acteurs de la société civile et un grand nombre de jeunes ont assisté à l’événement.

Une journée riche en couleurs et en émotions

La cérémonie a été riche en couleurs et en émotions. Elle était ponctuée de chants et danses, de projections de reportages instructifs, et de sketchs subtils. Ensuite, l’assistance a écouté d’une oreille attentive les allocutions prononcées par le secrétaire d’Etat à la Jeunesse et aux Sports, et le président de la République. Le discours du chef de l’Etat a été le moment fort de cette cérémonie. Diverses leçons en sont à tirer. La première est que la jeunesse djiboutienne ne constitue pas un bloc homogène. Elle reflète une diversité plurielle compte tenu de plusieurs facteurs incluant le genre, le lieu de vie urbain ou rural, le statut socio-économique, les niveaux d’instructions.

Ainsi, le bien-être moral et sanitaire comme l’épanouissement scolaire, sportif, social, et professionnel de cette jeunesse plurielle et diverse sont des axes majeurs de la feuille de route du gouvernement. Les jeunes à besoins spéciaux ne sont pas oubliés.

Une catégorie à part entière de la jeunesse qui compte en son sein des étudiants, des travailleurs artisans, des technocrates, des enseignants, voire même des sportifs. Lesquels contribuent, eux aussi, au développement de notre pays. De ce fait, ceux-ci forcent le respect et méritent la considération de tous. Du haut de la tribune officielle, le président de la République a réaffirmé sa détermination à faire du développement harmonieux de la jeunesse djiboutienne sa priorité politique et gouvernementale. Il a annoncé la tenue prochaine d’une conférence sur le devenir de nos jeunes.

Cette conférence, il la veut comme un véritable forum au cours duquel il sera question de l’avenir de la composante démographique la plus essentielle de notre pays. Durant cette plateforme d’échanges, la parole sera essentiellement donnée aux moins de 25 ans. Ce sera à eux de dire leurs appréhensions, leurs aspirations, leurs difficultés.

Dans ce projet de forum, la puissance publique apportera un appui matériel au bon déroulement des débats sur la problématique transversale de la jeunesse.

Ceci dit, la commémoration de la journée nationale et africaine de la jeunesse a comporté, comme chaque année à la même date, un volet dédié à la remise du Grand Prix du Chef de l’Etat.

Trois personnalités, connues notoirement à Djibouti pour leur investissement passé dans le domaine de la promotion du sport et de la jeunesse, ont reçu ce prix. Dix autres personnalités se sont vues décerner des distinctions honorifiques.