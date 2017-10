Journée mondiale de la vue : Des tests de dépistage de la cécité au SOS village d’enfants à Tadjourah

Le 14 octobre est la date de commémoration de la journée mondiale de la vue. A cet occasion, plusieurs organisations non gouvernementales locales et leurs partenaires internationaux ont célébré l’événement au chef-lieu de la région de Tadjourah. Citons l’ONG Sos Village d’enfants, l’association « La vue pour tous », une association française à but non lucratif créée en 2012 qui aide les populations les plus nécessiteuses, grâce à des dons collectés, à disposer de montures et verres adaptés, le Lion’s Club de Djibouti et le Rotary Club de Djibouti Mer Rouge.

Cette journée est l’occasion de mieux sensibiliser les populations sur le droit à la vue. Elle a permis de sceller une synergie exemplaire entre diverses structures associatives désireuses de s’engager davantage pour garantir à tous le droit à la vue. Tant mieux dans la mesure où 180 millions de personnes souffrent d’une incapacité visuelle à travers le monde selon les estimations disponibles. 40 à 45 millions d’entre elles sont aveugles. Ces chiffres sont en forte augmentation du fait de l’accroissement démographique et du vieillissement des populations. Pour Djibouti, la prévalence de la cécité est de 1% dont 50 % est dû à la cataracte. (Source OMS).

Ainsi, l’association, ‘’La vue pour tous’’, conduit par son président Jérôme David, en partenariat avec le Rotary Club Djibouti Mer Rouge, et le Lion’s club, ont organisé une journée de dépistage de la vue au SOS village d’enfants à Tadjourah. Tout au long de cette journée, les enfants du village ont pu bénéficier d’examens ophtalmologiques dispensés par le Dr. Issa Abdi Bogoreh et son équipe, afin de leur fournir les soins et corrections nécessaires. Par la suite, les enfants ont choisi leur monture, subventionnée par la Fondation Optic 2000. Au total une centaine d’enfants de SOS village d’enfants et une trentaine d’employés ont été dépistés. Au final, il s’est avéré que soixante-seize personnes ont besoin d’une correction. Cependant grâce à cette action, les bénéficiaires pourront récupérer leur monture dans un mois et demi, le temps de commander les verres, assembler les équipements en France et de les expédier. Les verres sont offerts par Essilor.

Enfin, tous les protagonistes de cette opération caritative remercient les différents sponsors qui ont permis la réalisation de cette action (verres Essilor, Fondation Optic 2000 coté France et Pharmacie Corne d’Afrique et Hotel ACACIA Coté Djibouti) mais également les responsables de la préfecture et du Conseil Régional de Tadjourah pour leur précieux concours.

La mission s’est terminée dans la soirée de mardi dernier, au sein de l’hôtel « Les Acacias », par un dîner organisé par le Rotary Club Mer Rouge suivi d’une remise de cadeau du président du Rotary Djibouti Mer Rouge au président de l’association la Vue pour Tous.