Journée mondiale de la liberté de la presse à Djibouti : L’ambassadeur Adam Kulach déjeune avec les professionnels des médias djiboutiens

A l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, l’ambassadeur de l’Union Européenne à Djibouti, Monsieur Adam Kulach a convié hier des journalistes de La Nation, RTD, ADI et Djib-Post à un déjeuner presse au Sheraton. Une vingtaine de journalistes, dont notamment le directeur de la Publication du journal La Nation, M. Mohamed Mahamoud Kadieh, étaient présents.

Hier au Sheraton, c’est autour d’un copieux déjeuner offert par l’ambassadeur Adam Kulach que les journalistes djiboutiens de La Nation, Al Qarn,ADI, Djib Post, etc., ont célébré la journée internationale de la liberté de la presse. L’ambassadeur Adam Kulach a présenté dans son mot de bienvenue les principaux projets financés par l’Union Européenne en République de Djibouti et dans la région, en particulier les programmes d’investissement dans le domaine de l’eau et l’assainissement, ainsi que de la sécurité alimentaire. L’Union européenne a considérablement augmenté son enveloppe d’aide à Djibouti dans le cadre du Fonds européen de développement, la faisant passer de près de 40,5 millions à plus de 105 millions d’euros, soit plus de 24 milliards de Francs Djibouti. L’enveloppe d’aide au développement de l’UE à Djibouti pour 2014-2020 comprend également un volet spécifique de coopération avec la société civile et de développement local.

L’ambassadeur a d’autre part rappelé le rôle nécessaire de l’Union Européenne en matière de coopération à la sécurité maritime dans la région à travers les opérations européennes ATALANTE de lutte contre la piraterie. En outre, les divers événements de l’Union Européenne à Djibouti ont été décrits, avec notamment le lancement du 2ème Festival du Film de l’Union Européenne (FFUE 2017) prévu du 13 mai au 21 mai 2017, dès 19h30, à l’Institut français de Djibouti. Cette rencontre a été également l’occasion de rappeler les festivités, autour de la Journée de l’Europe 2017, célébrée chaque année le 9 mai, à la Résidence de l’ambassadeur. Des festivités qui marqueront cette année la célébration du 60ème anniversaire du Traité de Rome.