Journée mondiale de l’Enseignant 2017 : Une fête placée sous le signe de l’innovation pédagogique et numérique

Le chef de l’Etat, M. Ismail Omar Guelleh a parrainé jeudi 12 octobre 2017, la cérémonie officielle de célébration de la Journée mondiale de l’Enseignant. L’évènement qui s’est déroulé au palais du peuple, a regroupé de nombreuses personnalités civiles et militaires.

La fête était belle jeudi dernier dans la salle des congrès du palais du peuple, prise d’assaut par le corps enseignant et la communauté éducative. Les membres du gouvernement, les parlementaires, le corps diplomatique, les responsables des corps constitués ainsi que les figures de la société civile tenaient aussi à participer à la fête organisée par le ministre de l’éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahamoud.

La Journée mondiale de l’Enseignant est un rendez-vous majeur entre la profession Enseignante et la nation. Et le président de la République, M. Ismail Omar Guelleh ne manque jamais à cette belle rencontre qu’il honore et rehausse de sa participation. C’est surtout l’occasion pour lui d’exalter voire même sacraliser ceux qu’il aime à qualifier de « forgerons de la Nation » et de les élever aux plus hautes distinctions tout en gratifiant de présent de grandes valeurs les plus méritants.

Son émotion fut grande d’ailleurs, lorsqu’une famille d’enseignants depuis le père à la fille jusqu’au conjoint de celle-ci est venue dire sa part de vérité sur la noblesse de ce métier. Des récits palpitants et des témoignages-hommages de haut vol.

Jeudi dernier, le temps était surtout aux réjouissances. Et comme toujours, les élèves de différents établissements de l’enseignement public ont assuré le show avec une animation riche et haute en couleurs. Saynètes, One man show, etc., la thématique de la JME a fait le lit de l’animation qui a tenu en haleine le public.

Aucun couac, ni la moindre fausse note ne sont venus gâcher la cérémonie qui a été réglée comme du papier à musique. Fier et touché de cette magnifique prestation, le ministre, M. Moustapha Mohamed Mahamoud a chaleureusement félicité le staff et les équipes qui ont travaillé d’arrache pied pour le succès de cette mémorable Journée.

…Ecole intelligente, enseignants autonomes et innovateurs. Cette année, la fête avait surtout une saveur particulière au regard de la thématique retenue par le MENFOP « Ecole intelligente, enseignants autonomes et innovateurs ». L’idée d’école intelligente qui libère l’enseignant des carcans de l’instruction traditionnelle et ses nombreuses contraintes faisait parfaitement écho à la politique éducative du chef de l’Etat, savamment mise en œuvre par le ministre de l’éducation nationale, M. Moustapha Mohamed Mahamoud. Un petit film, diffusé lors de la cérémonie, a d’ailleurs fait le tour de ces innovations pédagogiques et numériques. C’est aussi ce à quoi renvoyaient les nombreux stands et expos disposés dans le hall de la mythique salle des fêtes du palais du peuple. Le CRIPEN, le CFEEF, l’Ecole d’Excellence et d’autres établissements ont exposés et même simulés des séances de travail avec leurs nouveaux outils de travail à la pointe de la technologie.

Smart classroom (classe intelligente), Tablettes numériques, ordinateurs portables, école connectée…etc. Au cours d’une courte visite improvisée dans le hall du palais du peuple, le président de la République et sa suite ont pu apprécier ces innovations technologiques et pédagogiques. Le chef de l’Etat, M. Ismail Omar Guelleh, a pu savourer cette petite révolution du numérique et les innovations pédagogiques subséquentes.

Des innovations qui font aujourd’hui les joies des enseignants et des élèves à l’école publique. Et c’est dans le cadre du programme « Ecole Connectée » que le Centre de Formation des Enseignants de l’Enseignement Fondamental (CFEEF) a proposé un exercice de simulation d’une séance de téléformation en temps réel sur l’évaluation avec la participation simultanée des enseignants de deux régions : Arta et Obock.

Conquis par cette performance, le président Guelleh a félicité la Directrice Générale Mme Aicha Farah Iltireh qui lui a expliqué que grâce à cette innovation, les enseignants des régions ne seront plus obligés de se déplacer vers la capitale pour suivre les formations continues ou autres au CFEEF.

Tous ces joyaux qu’il a impulsé et fortement soutenu ont fortement enthousiasmé le chef de l’Etat et emporté son adhésion. L’occasion pour lui de rendre hommage au travail de celui qui met en œuvre d’une main de maître sa politique éducative, en l’occurrence, le ministre de l’éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahamoud.

… L’enseignant, un « professionnel spécialisé », face aux mutations pédagogiques. Le succès de la mise en bouche a permis au ministre de l’Education nationale et de la Formation Professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahamoud de faire une formidable entrée en matière. Il a tenu d’abord à s’adresser au président de la République en des termes chaleureux et biens sentis.

« Au nom de tous les enseignant et enseignantes, au nom de l’ensemble des personnels et responsables du MENFOP, et en mon nom personnel, je voudrais d’emblée et avant même d’entamer mon allocution, vous remercier du fond du cœur pour avoir bien voulu vous retrouver parmi nous ce matin ici au palais du peuple et pour la cinquième année consécutive à l’occasion de la célébration de la Journée des Enseignants Djiboutiens » a-t-il déclaré en substance.

« Grâce à votre constante disponibilité, grâce à votre gentillesse, à votre tendresse incroyable, à votre volonté forte, à votre lucidité réelle et à votre étonnante simplicité, vous avez su tisser au fil des ans avec vos compatriotes en général et le monde éducatif en particulier, des liens de confiance et d’affection sincères et profonds, palpables dans tous les moments de rassemblement autour de vous comme celui de matin. » a-t-il poursuivi avant de se tourner vers les enseignants. Puis, il a adressé tout aussi vivement ses vœux aux enseignants, en leur souhaitant une joyeuse fête et en priant pour « que le Très HAUT les accompagne et les assiste en tout instant dans leur mission en faveur de nos enfants d’aujourd’hui et citoyens de demain ». Contexte oblige, M. Moustapha Mohamed Mahamoud a exalté la fonction enseignante et surtout loué les «mesures sensibles » de valorisation statutaires et financières pour « améliorer leurs conditions de vies et de travail ».

Car c’est vrai, depuis quelques années déjà, des centaines d’enseignants conventionnés ont été versés dans la fonction publique, d’autres centaines de conseillers pédagogiques, de directeurs d’écoles et de gestionnaires ont eu droit à des bonifications ou à des indemnités forfaitaires et enfin 23 inspecteurs ont été recrutés dans tous les ordres et disciplines d’enseignement pour améliorer l’encadrement pédagogique.

Le ministre a par ailleurs souligné sa volonté de faire de l’école «un lieu d’apprentissage et d’acquisition de compétences et de valeurs qui font émerger les différentes formes d’intelligences collectives et individuelles ». D’où le choix du thème de l’année «école intelligente, enseignants autonomes et innovateurs ». Ce qui lui a valu de gloser sur les avantages de cette école nouvelle où l’enseignant devient un « professionnel spécialisé sachant évoluer avec les différentes exigences générées par les mutations pédagogiques ».

Cerise sur le gâteau, le maitre d’œuvre de la nouvelle école publique, s’est exalté de l’avènement de « l’Ecole Fondamentale d’Excellence », une « initiative personnelle du chef de l’Etat visant à donner une chance particulière à la catégorie de nos enfants démarqués dès le plus jeune âge pour leurs capacités élevées d’apprentissage et de compréhension ».

…Une pluie de médailles et trente nouveaux Commandeurs, Officiers et Chevaliers dans l’Ordre de l’Etoile de l’Education. Le président de la République, M. Ismail Omar Guelleh s’est d’abord réjoui de cette si belle cérémonie. Le ministre, M. Moustapha Mohamed Mahamoud, véritable chef d’orchestre de cette belle et historique réunion méritait amplement les hommages et les félicitations du chef de l’Etat. Le Président de la République aura surtout exulté devant le succès et la maitrise de son ministre dans son action à la tête du MENFOP.

Et comme à chaque fois, il a couvert d’éloges et réitéré la haute estime et l’affection de toute la nation à l’égard des hommes et des femmes en qui repose la lourde responsabilité d’éduquer et de former les futurs citoyens du pays.

Le président Guelleh s’est surtout félicité de l’avènement de l’école d’excellence destinée à la formation de l’élite de demain. Vous pourrez d’ailleurs lire de larges extraits du discours du président dans les colonnes de la présente édition de votre journal.

A l’issue des interventions officielles, ce sont trente (30) enseignants, chefs d’établissement et responsables d’encadrement pédagogique qui ont été élevés aux plus hautes distinctions de l’Etat.

Le président de la République, le Premier ministre, le ministre des affaires étrangères ainsi que le Chef d’Etat major général des Forces Armées Djiboutiennes ont tour à tour remis des décorations allant du Commandeur de l’Ordre de l’Education, au Chevalier dans l’Ordre de l’Etoile de l’Education en passant par l’Officier dans l’Ordre de l’Etoile de l’Education. Ces enseignants à la carrière au long cours et aux hauts faits avérés dans l’exercice de leurs métiers ont été rehaussés et distingués pour leur mérite et leur abnégation. Exception notable cette année, de jeunes enseignants ou chefs d’Etablissements particulièrement méritants ont été décorés et félicités. Des distinctions assorties de bonifications statutaires et salariales qui avaient de quoi émouvoir les enseignants.

Tant et si bien qu’ils ont tenu à rendre la pareille au chef de l’Etat, M. Ismail Omar Guelleh et à la Première Dame et Présidente de l’UNFD, Madame Kadra Mahamoud Haid. Ils ont offert de remarquables cadeaux dont une très belle maquette de l’Ecole Fondamentale d’Excellence et une magnifique statuette-trophée au couple présidentiel avant la traditionnelle photo de famille.

MAS

La parole à… M. Moustapha Mohamed Mahamoud (MENFOP)

« La célébration de la Journée mondiale des enseignants, représente en effet pour nous un moment important à plus d’un titre. C’est d’abord une occasion inouïe pour rendre hommage à nos enseignantes et enseignants, un hommage du pays tout entier en guise de reconnaissance de tout un chacun à leur égard et à l’égard de la noble mission dont les a investie la nation.

C’est aussi un moment de parler de l’éducation de nos enfants, de notre système éducatif, de ses défis et de ses mutations et ce, en présence de tous les acteurs concernés et autour de la plus haute autorité du pays en la personne de M. Ismail Omar Guelleh. (…)

A travers cette journée et toutes nos activités qui s’y attachent, organisées tout au long de la semaine, nous cherchons par ailleurs à valoriser le métier de l’enseignant, ses hommes et ses femmes et sensibiliser les parents et élèves ainsi que la communauté Djiboutienne dans son ensemble sur la place et l’importance de l’enseignant au sein de notre société et pour le développement socioéconomique de notre pays. La valorisation des enseignants justement ne se limite pas à ces actions symboliques mais demeure en bonne place parmi nos actions prioritaires en vue de l’amélioration de la qualité des enseignements-apprentissages et fait l’objet d’une volonté politique réelle et concrète traduite en actes tout au long de ces dernières années. (…)

Avec le programme « un enfant, une tablette », en vigueur depuis 4 ans maintenant au niveau de l’enseignement de base, avec le projet « école connectée » mené en partenariat avec Djib-Télécom et les Smart Classroom crées au niveau de chaque lycée du pays, l’école Djiboutienne est par ailleurs entrée de plein pied dans l’ère du numérique. (…)

Nous voulons en effet, une école permettant à nos enfants de s’adapter aux changements pédagogiques, technologiques, socioéconomique et culturels qui induisent la mondialisation et l’ouverture sur le monde grâce aux nouvelles technologies. C’est la raison pour laquelle nous misons sur un changement de modèle scolaire, de modèle d’école, d’où l’intérêt de l’émergence d’une école qui puisse favoriser davantage le capital humain.

Et comme j’ai pu le dire dans ma déclaration de la rentrée scolaire, nous ne voulons plus aujourd’hui d’un enseignant traditionnel, certes dévoué et compétent, mais exerçant avec des méthodes préfixées et un cheminement pédagogique tout tracé pour lui et ses élèves. Cela n’a plus de sens. Cette posture doit être désormais révolue. On doit s’orienter vers une nouvelle définition du métier qui ferait de l’enseignant un professionnel spécialisé sachant évoluer avec les différentes exigences générées par les mutations pédagogiques. Enfin, je ne pourrais clore mon propos sans évoquer l’avènement d’une école d’excellence en République de Djibouti, une école conçue et destinée à la formation de l’élite du pays.

Un projet phare de l’année sur lequel nous avons d’ailleurs largement communiqué mes collaborateurs et moi-même. Il s’agit là, (…) d’une initiative personnelle du chef de l’Etat visant à donner une chance particulière à la catégorie (…) de nos enfants démarqués dès le plus jeune âge pour leurs capacités élevées d’apprentissages et de compréhension. Toujours sur proposition du Président de la République, nous avons décidé de renforcer dès cette année l’éducation civique, morale et islamique dans nos écoles en la rendant plus intéressante et ludique aux enfants grâce notamment aux supports didactiques en français commandés déjà à partir de la ville de Lyon en France. »