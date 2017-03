Journée mondiale de l’eau : Les eaux usées, des ressources inexploitées

L’office national de l’eau et de l’assainissement de Djibouti a célébré mercredi dernier, au sein de la station d’épuration d’eau de Douda, la journée mondiale de l’eau placée cette année sous le thème de la valorisation des eaux usées traitées. La journée mondiale de l’eau est coordonnée par l’ONU-Eau, le mécanisme de coordination inter institutions des Nations Unies pour toutes les questions liées à l’eau douce, en collaboration avec les gouvernements et d’autres partenaires.

Comme de coutume à la date du 22 mars, notre pays a célébré mercredi dernier la journée mondiale de l’eau. Cette année, la cérémonie officielle qui s’est déroulée à la station d’épuration d’eau de Douda ou STEP de Douda a regroupé autour du directeur général de l’office national de l’eau et de l’assainissement Mohamed Fouad Abdo, le directeur de l’agriculture et des forets Mohamed Ali ; des représentants de l’Union Européenne, de l’agence française de développement AFD; de la FAO, de l’alliance mondiale contre le changement climatique à Djibouti et des élèves de l’université de Djibouti.

Le thème mondial retenu par l’organisation des nations unies pour l’eau était axé cette année sur les eaux usées et s’intitulait « les eaux usées, les ressources inexploitées »

…Les eaux usées, une richesse souvent mal exploitée. L’eau est au cœur du développement durable. Les ressources en eau, ainsi que la gamme de services qu’elles peuvent rendre, contribuent à la réduction de la pauvreté, à la croissance économique et à la sauvegarde de l’environnement de la nourriture et la sécurité énergétique à la santé humaine et environnementale. L’eau contribue à l’amélioration du bien-être social et à une croissance équitable. Cette année, l’accent a été mis pour la journée mondiale de l’eau sur les eaux usées et les différents moyens de les réduire et les réutiliser.

En effet , pas moins de 80% des eaux usées provenant des lieux d’habitation, des villes, de l’industrie et de l’agriculture sont rejetées dans la nature, polluant l’environnement et appauvrissant les sols.

C’est pourquoi la collecte, le traitement et la réinitialisation des eaux usées restent incontournables, mais, également la réduction de la quantité d’eaux usées produites afin de protéger l’environnement et les ressources en eau. De manière générale plus de 80% des eaux usées résultant des activités humaines sont déversées dans les rivières ou les mers sans aucune dépollution, au moins 1,8milliard de personnes dans le monde utilisent une source d’eau potable qui est contamines par des matières fécales, et l’exploitation des eaux usées représenterait une véritable opportunité en raison de l’abondance de cet te ressource. Traitées de manière sure, les eaux usées représentent une source durable en eau, en énergie, en nutriments et autres matériaux récupérables.

…La station d’épuration d’eau de Douda, une innovation au service de la population. La cérémonie qui s’est tenue à la STEP de Douda a permis aux invités de mieux comprendre le procédé complexe de filtrage des eaux usées effectué par les équipes de jeunes ingénieurs et chimistes affectées sur les lieux.

Inaugurée en mars 2014, cette station dont la capacité de 40 000 équivalents/habitants pourra être à terme doublée, répond à trois objectifs vitaux pour les habitants et leur environnement. Il s’agit en premier lieu d’améliorer la qualité de vie et la sécurité sanitaire des habitants de la capitale, de préserver enfin les eaux littorales, dans lesquelles jusqu’à présent se déversaient les eaux usées de Djibouti et d’épargner les ressources des nappes souterraines, grâce la réutilisation des eaux usées traitées. Dans une brève intervention, le directeur général de l’ONEAD, Mohamed Fouad Abdo a précisé que les eaux usées pouvaient servir à plusieurs autres utilisations « Nous pouvons également nous servir de la boue pour créer de l’énergie, pour cette région ainsi que pour Balbala».

Le directeur a par ailleurs précisé que les retombées de cette réutilisation étaient nombreuses. « Les camions viennent ici et déversent leur contenu ici, et après c’est des filtres, comme les plantes qui font le travail nécessaire .Maintenant Douda est très éloigné et ceci revient plus cher pour les ménages les plus pauvres. Nous pensons faire les mêmes unités à côté des stations de relevages de la ville, pour que les camions qui viennent vidanger dans les quartiers viennent immédiatement ici et la partie boue sera ainsi réutilisée par l’ONEAD » a déclaré le directeur général de l’Office national de l’eau et de l’assainissement de Djibouti Mohamed Fouad Abdo.

Le directeur de l’agriculture et des forets, Mohamed Ali, qui s’est également exprimé à l’intérieur de la serre ombrière du périmètre irrigué de Douda, a précisé que la réutilisation des eaux usées était importante pour notre pays. « Nous nous trouvons dans cette serre destinée à abriter 40 agriculteurs et ce premier ouvrage permettra des petites agricultures tels que les goyaviers, des grenadiers, des citronniers, des palmiers dattiers et aussi des cultures maraichères. Chaque agriculteur bénéficiera d’une parcelle de 5000 mètres/carrés, c’est donc 20hectares que nous avons découpé en 40 places. Nous pouvons donc dire que notre pays tout comme le reste du monde est capable de réutiliser les eaux usées. »

La journée mondiale de l’eau s’est clôturée par la visite du périmètre irrigué de Douda et de la serre ombrière de ce périmètre destiné à accueillir de nouveaux agriculteurs.

N. Kadassiya