Journée « Job » à l’UD : La 3ème édition remporte un franc succès

Simulation d’entretien d’embauche à l’Université de Djibouti pour les étudiants de l’Institut Universitaire de Technologie Industrielle (IUT-I).

Pour la 3ème année consécutive, l’Institut universitaire de technologie industrielle (IUT-I) de l’Université de Djibouti, en collaboration avec l’ANEFIP, a organisé le 22 novembre dernier à l’amphithéâtre « Dr Wahib » du site 3 une journée dédiée à l’emploi et destinée aux étudiants de 3ème année de l’IUT-I.

Cette journée s’intitulant «Journée Job» a pour objectif de mettre les étudiants en situation réelle d’entretien de recrutement. Devant un jury composé de gestionnaires des ressources humaines d’entreprises et d’organismes partenaires de l’Université de Djibouti, les 40 étudiants de 3ème année de licence sélectionnés doivent convaincre le jury de leurs compétences, en justifiant leur candidature et en s’appuyant sur la cohérence de leur projet professionnel à partir de leur CV et de leur lettre de motivation, pendant 15 minutes (5 minutes à l’étudiant pour présenter son projet professionnel, 5 minutes de questions du jury et 5 minutes de débriefing). En effet, plusieurs professionnels du recrutement de tous secteurs venant principalement de l’ANEFIP, du Port de Djibouti SA, de l’EDD, de Djibouti Palace Kempinski, du Port DCT, du Terminal Horizon, de l’ONEAD, de Coubèche, de l’Université de Djibouti et de Méga Store se sont prêtés au jeu. Cette journée permet aux étudiants de se mettre dans la situation de candidats en quête d’emploi et d’affronter des recruteurs dans le cadre des simulations d’entretiens de recrutement. C’est aussi une occasion pour les étudiants d’apprendre à mettre en avant leurs compétences et un bon exercice avant la véritable recherche d’emploi.

La 3ème édition de la Journée « Job » de l’Université de Djibouti a remporté comme celle des années précédentes un franc succès auprès de ses étudiants de la Licence LATAV (Licence Appliquée Techniques de l’Audiovisuel), LASTD (Licence Appliquée en Statistique et Traitement de Données) et LAEER (Licence Appliquée en Énergétiques et Énergies Renouvelables), LAGC, LASIG et LAMI.