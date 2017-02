Journée internationale des langues maternelles à l’ISA : Une cérémonie dédiée aux vertus de la tolérance

Le gotha du monde politique et diplomatique, la gentry du monde des affaires, les grandes fortunes, la communauté des expatriés, bref la Jet Set était réunie jeudi dernier à l’école internationale ISA à Nagad pour célébrer la Journée Internationale des langues maternelles. Le patron du groupe Sahara Global Education, Ayman Loutfi Taha, dont dépend l’ISA, le ministre de la santé, Dr Djama Elmi Okieh (représentant son collègue du MENFOP) et le reste des figures publiques présentes en ont eu pour leur argent. Une fête toute en paillette dans un décor de rêve qui a éblouit les parents et les officiels présents. Temps forts…

Des dizaines de drapeaux des différentes grandes nations du monde flottaient dans la cour de l’école internationale ISA, jeudi dernier, à l’occasion de la célébration de la journée internationale des langues maternelles . Pour l’occasion, les enfants ont enfilés les tenues traditionnelles de leurs pays d’origines (Djibouti, France, Angleterre, Etats-Unis d’Amérique Royaume d’Arabie Saoudite, Yémen, Chine, Sierra Léone, Ethiopie, Suède, Danemark, Canada…etc), et autant d’emblèmes et d’écussons, de garnitures, de collations et de friandises exotiques qui ont mis des étoiles pleins les yeux des parents et des officiels venus en grand nombre. Les élèves, beaux comme tout, ont irradié de leur classe la cour de l’école.

Pus au son de « It’s a small World, after All» (Il s’agit d’un petit monde, après tout…) unehymne à la fraternité universelle conçue par Walt Disney pour ses attractions destinée aux enfants que les enseignants-éducateurs de l’ISA ont choisi de faire danser et chanter leurs élèves et enfants devant des parents conquis et charmés par le spectacle qui venait clore une fantastique cérémonie menée de main de maitre. En effet, la célébration de la journée internationale des langues maternelles à l’ISA fut une ode à la paix, à la tolérance et au respect mutuel parmi l’humanité dans toute sa diversité et sa richesse. Ce fut le message des saynètes et des défilés proposés par les enfants et leurs enseignants-éducateurs de l’ISA qui se sont succédé sur l’estrade.

Les enfants d’abord pour répéter après la « Business Manager » (chef d’entreprise), Mme Sandra Scandar, la formule de bienvenu en pas moins de sept ou huit langues dont la langue Somali, l’Afar, l’Arabe, le Français, l’Anglais, l’Arabe, le Chinois, l’Espagnol et le Russe. Un message bien senti dans lequel, la responsable a fait la part belle à la tolérance et le respect mutuel. C’est à dessein que Mme Scandar a répété ce message loin d’être sibyllin « Nos élèves, vos enfants, vivent dans un monde qui aurait besoin d’un peu plus de tolérance. Et c’est ici, de leur seconde maison, que nous leur apprenons que nous sommes tous UN, unis. »

L’occasion était belle pour adresser également un hommage aux enseignants et éducateurs qui « travaillent mains dans la main » en essayant chaque jour que Dieu fait de « donner cet exemple à nos élèves, vos enfants, pour un monde futur basé sur le respect, la tolérance et le partage ».

Un bel hommage repris par la directrice de l’école, Mme Noha Saba, qui s’est dite heureuse de se retrouver avec les invités dans sa nouvelle maison au sein de cette grande et merveilleuse famille pour laquelle, s’est-elle émue, elle a “abandonnée la sienne”. Car l’International School of Africa (ISA) a-t-elle dit, est «une grande et belle famille que nous voulons transplanter dans le cœur et l’esprit de tous nos élèves ainsi qu’à tous nos invités ». Elle a ensuite mis l’accent sur le travail formidable accompli par ses équipes qui en cinq mois ont réussi à « développer d’une merveilleuse manière les facultés cognitive, linguistique, physique, émotionnelle et sociale entre autres » des élèves. Ce qui confirme, a-t-elle ajouté, «l’enseignement basé sur la tolérance, le respect et l’acceptation de l’autre, dans sa différence, sa diversité et le respect des droits humains que nous prodiguons aux élèves de dix sept nationalités qui nous sont confiés». Et la dame de conclure par cette magnifique formule qui traduit tout le leitmotiv de l’ISA « pour nous, le succès de notre mission se mesure par le nombre de bons citoyens que nous formons et qui feront demain de notre monde un merveilleux espace où il fait bon vivre ».

Les messages des officiels se sont poursuivis avec les interventions du Directeur général de la Sahara Global Education dont dépend l’ISA, M. Ayman Loutfi Taha, et du ministre de la santé, Dr Djama Elmi Okieh, qui représentait son collègue au MENFOP, en mission officielle à l’étranger.

Les deux personnalités ont abondé dans le même sens que leurs prédécesseurs au micro. Le directeur général et le ministre ont tous les deux mis l’accent sur le chantier de construction ultra-rapide (six mois à peine de mars à septembre 2016, NDLR) et l’excellente qualité des enseignements prodigués sur place. L’un et l’autre ont également annoncé l’extension des infrastructures pour pouvoir accueillir les niveaux d’enseignement moyen et secondaire puis dans un second temps le niveau supérieur avec l’ouverture d’une Université ISA. Nous vous proposons d’ailleurs la quintessence de leurs déclarations à la fin de ce reportage. De son côté, le directeur général de l’ANPI, M. Mahdi Darar Obsieh, s’est dit honoré et fier de participer à cette belle cérémonie à l’occasion de la journée internationale de l’ISA. « Une belle institution qui illustre le flux continu des investissements directs étrangers qui ont afflué sur notre pays » a-t-il dit. Il s’est dit ravi de voir que « l’ISA ait apporté la diversification nécessaire des IDE qui couvrent aussi désormais le secteur de l’éducation ».

La cérémonie s’est achevée comme elle avait commencé ; dans la musique et l’enchantement général. Les enfants ont offert une magnifique parade devant leurs parents et les officiels sur l’estrade préparée à cette occasion. Habillé dans les tenues emblématiques de leurs dix sept nations respectives, ils ont paradé et fait chacun une belle pirouette qui a enchanté le public tout debout dans un mémorable standing ovation et le crépitement des flashes de caméras et autres appareils photos des parents et des officiels. Puis une visite guidée a été proposée aux parents et aux officiels dans les grands chantiers d’extension des bâtiments et des infrastructures dans une aire jouxtant la cour d’école. En fin de journée, les parents ont pu déguster les garnitures et les friandises issus de toutes les nationalités représentées dans l’école internationale d’Afrique (ISA) et ce pour le plus grand plaisir des palais.

Pour rappel, l’International School of Africa dont la pierre fondamentale a été posée en mars 2016 lors d’une cérémonie officielle présidée par le chef de l’Etat, M. Ismail Omar Guelleh est affiliée à la Sahara Global Education et Learner’s World International School (LWIS). Les deux partenaires sont engagés dans une dynamique d’investissements dans le continent Africain, et Djibouti leur sert donc de point d’ancrage. Et au regard des débuts tonitruants de l’ISA à Djibouti, nul doute que les implantations se multiplieront très rapidement un peu partout en Afrique.

MAS