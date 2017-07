Journée internationale de la veuve : Une pensée particulière aux martyrs des bataillons « Hiil Walaal »

La salle de conférence du centre d’actions sociales et de l’autonomisation des femmes (CASAF), sis à Balbala, a abrité dans la soirée du vendredi 23 juin dernier une cérémonie commémorative de la journée internationale de la veuve. Organisé par le Ministère de la Femme et la Famille en collaboration avec le Ministère de la Défense, chargé des Relations avec le Parlement, et l’UNFD, l’événement a réuni sur place des veuves, des orphelins, et d’importantes personnalités.

A l’instar du reste du monde, la République de Djibouti a célébré vendredi 23 juin dernier, au CASAF, la journée internationale de la veuve. Avec comme thème la nation reconnaissante face au sacrifice des martyrs des bataillons « Hill Walaal » qui sont déployés sous la bannière de l’Union Africaine chez notre voisin somalien. L’événement a coïncidé avec la fin du mois béni du Ramadan.

La célébration de la journée internationale de la veuve a réuni vendredi soir au CASAF la ministre de la Femme et la Famille Moumina Houmed Hassan, entourée de plusieurs hautes responsables de son cabinet ministériel, les députées Hasna Houmed Bilil, Fatouma Mohamed Kamil et Safia Elmi Djibril, la maire de la capitale, Fatouma Awaleh Osman, le directeur de la caisse militaire des retraites(CMR), Abdousalam Ismaël, l’adjoint du représentant-résident du PNUD, Jaime de Aguinaga, plusieurs élues communales de Balbala, des veuves, et d’orphelins.

Organisée par le Ministère de la Femme et de la Famille, en collaboration avec le Ministère de la Défense, chargé des Relations avec le Parlement, et l’UNFD, cette cérémonie commémorative a permis aux participants de rendre hommage aux veuves et orphelins des martyrs du contingent militaire djiboutien « Hiil Walaal » de l’AMISOM. Célébrée chaque année, à la date du 23 juin, cette journée de rassemblement incite les pouvoirs publics et la société civile à se pencher sur la situation des veuves et des orphelins.

Dans sa brève intervention faite sur place, la ministre Moumina Houmed Hassan a précisé que la tenue de cette rencontre visait à démontrer la reconnaissance de la nation djiboutienne toute entière envers nos soldats qui sont toujours prêts à sacrifier leurs vies dans la sauvegarde de la souveraineté de notre pays. « C’est aussi une occasion d’afficher notre soutien aux familles de nos héros aujourd’hui disparus », a-t-elle martelé avec insistance devant l’assistance réunie au CASAF de Balbala.

A l’issue de la cérémonie, 35 veuves se sont vues distribuer des matériels destinés à faciliter leur autonomisation financière. Et quelque 150 orphelins ont reçu des habits neufs pour l’Aïd El Fitr.

Rachid Bayleh