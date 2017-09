Journée Internationale de la protection de la couche d’ozone : Atelier d’information et de sensibilisation sur la problématique de la destruction de la couche d’ozone

Dans le cadre de la célébration de la Journée Internationale de la protection de la couche d’ozone, le Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Environnement à travers la Direction de l’Environnement et du Développement Durable, a tenu, hier au Palais du peuple, un atelier d’informations et de sensibilisation sur la problématique de destruction de la couche d’ozone.

Notons que cette activité fait suite au discours radiotélévisé de M. Moussa Mohamed Ahmed, Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Environnement relatif à la célébration de la Journée Internationale de la protection de la couche d’ozone. Dans ce discours, le ministre avait annoncé les activités programmées pour cette journée.

La cérémonie d’ouverture de l’atelier d’informations et de sensibilisation s’est tenue= en présence de M. Dini Abdallah Omar, Secrétaire Général du Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Environnement et de M. Houssein Rirach Robleh Directeur de l’Environnement et du Développement Durable. Dans son allocution d’ouverture le Secrétaire Général du Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Environnement a souligné l’importance de la couche d’ozone et les mesures entreprises tant au niveau international que national. L’objectif de l’atelier consiste à sensibiliser toutes les parties prenantes, à savoir les institutions étatiques, le secteur privé , la société civile et le public sur la problématique de l’érosion de la couche d’ozone, sur les instruments juridiques internationaux, sur la réponse internationale et ainsi que les actions entreprises au niveau national et ce afin que chacun d’entre nous et particulièrement les intervenants du secteur du froid puissent apporter leur contribution en vue de protéger notre couche d’ozone.

L’atelier était animé par M. Idriss Ismael Nour, Sous Directeur et Coordinateur National du Projet Ozone et Monsieur Mohamed Chehem Mohamed, Expert en froid, Consultant du Projet Ozone. Des présentations ayant trait à la protection de la couche d’ozone, les substances responsables, les instruments juridiques internationaux que les régissent, les actions nationales, etc., ont été exposées aux participants.

En effet, les émissions des SAO contribuent à la destruction de la couche d’ozone, bouclier céleste essentiel à la survie sur terre.

Au total, une cinquantaine de participants ont pris part à cet atelier d’informations et de sensibilisation.

Rappelons que le protocole de Montréal est l’un des principaux contributeurs à la lutte contre le changement climatique.