Journée internationale de la jeunesse : Partenariat entre La Mairie et le Yali Club de Djibouti

Chaque année, la date du 12 août coïncide avec la célébration de la journée internationale de la jeunesse dans le monde entier. C’est avec deux semaines de retard que cette journée a été célébré jeudi dernier dans notre pays. Et ce, faut-il ajouter, sous l’impulsion conjointe du Yali Club de Djibouti (organisation des jeunes Djiboutiens), de la Mairie.

L’événement s’est déroulé dans les locaux de la bibliothèque municipale. La rencontre a réuni sur place une pléiade de personnalités. Citons notamment la maire de Djibouti-ville, Fatouma Awaleh Osman, le président de la commune de Boulaos, Mohamed Omar Ismaël, et le président du Yali Club de Djibouti, Saleh Ali Houssein. Notons également la présence sur les lieux de nombreux intellectuels et universitaires.

Cette journée a été l’occasion pour la jeune organisation Yali Club qui fait partie du mouvement international Yali (Young Africain Leaders Initiative) de signer une convention de partenariat avec la mairie de la capitale. Un partenariat qui est basé sur la protection de l’environnement et la promotion de la culture et de l’éducation.

S’exprimant à cette occasion, le dirigeant du Yali club de Djibouti a dans un premier temps retracer l’historique, les missions et les objectifs du Young Africain Leaders Initiative (Yali) en Afrique et plus particulièrement à Djibouti. Il a en outre rappelé que l’administration américaine vient de procéder au lancement des inscriptions des candidats pour le compte de l’édition 2017 du Programme Young Africain Leaders Initiative (Yali) que les inscriptions prennent fin vers la mi novembre 2017.

« Initié par le président Américain Barack Obama, a-t-il dit, Yali offre l’occasion à de nombreux africains d’effectuer un séjour de six (6) semaines aux Usa. Durant cette période, les bénéficiaires de la bourse reçoivent différentes formations fournies par des enseignants de grandes universités américaines».

« Ce partenariat que nous venons de tisser avec la mairie de Djibouti va permettre au Yali Club de Djibouti d’avoir plus de poids et de légitimité et nous offrir aussi l’opportunité d’avoir plus place pour nos candidats dans le Programme boursier de Young Africain Leaders Initiative de 2017 », a affirmé en substance M. Saleh Ali Houssein.

De son côté, la maire de Djibouti-ville a salué les efforts du Yali club et promis que son institution apportera l’assistance technique et l’expertise nécessaire pour encourager la jeune organisation djiboutienne à mettre en œuvre les programmes d’action définis dans cette convention de partenariat. «Le monde n’a jamais été aussi jeune et rajeunit chaque jour. Et le développement de toute société dépend de la façon dont elle prend soin de sa jeunesse, dont elle l’accompagne. Nous devons créer des environnements qui leur permettent de devenir des acteurs du changement au sein de leur communauté », a souligné Mme Fatouma Awaleh Osman.

Le thème choisi cette année par les Nations Unies est « Les jeunes édifient la paix ». la journée internationale de la jeunesse 2017 célèbre le rôle crucial que les jeunes jouent dans la prévention des conflits en tant qu’agents de changement, ainsi que leur contribution à la promotion de sociétés inclusives, à la justice sociale et au développement durable.

Notons au passage que le monde comptait 1,2 milliard de jeunes en 2015. Plus de 600 millions d’entre eux vivaient dans des situations de fragilité ou de conflit. Les jeunes paient le plus lourd tribut aux conflits et à la violence. Cependant, ils sont indispensables à toute solution en faveur de la paix.