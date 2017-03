Journée Internationale de la femme : L’hommage du MENFOP, M. MOUSTAPHA MOHAMED MAHAMOUD, à ses concitoyennes !

Un homme vint chez le Messager d’Allah et lui dit: ” Ô Messager d’Allah ! Quel est celui qui mérite le plus que je lui tienne compagnie ? ”. Le prophète dit: “ Ta mère ”. L’homme : “ Et qui encore? ” – Le prophète : “ Ta mère ”. L’homme : “ Et qui encore? ”, Le prophète: “ Ta mère ”. L’homme répéta de nouveau: “Et qui encore?”. Le prophète: “ Ton père ”.” [Rapporté par Al Boukhari et Mouslim]

Cette histoire est pleine d’enseignements et je tenais à la partager avec tous mes concitoyens aujourd’hui. Pourquoi aujourd’hui ?

Parce qu’aujourd’hui c’est le 8 mars, c’est la journée mondiale de la femme, un jour qu’il a fallu instituer pour rappeler qu’il est nécessaire de consacrer, de dédier et de fêter au moins un jour dans l’année LA FEMME. Un jour qui nous donne l’occasion de lui manifester notre respect, notre amour, notre reconnaissance,

A nos mères donc pour l’incommensurable, total et absolu amour qu’elles nous donnent à chaque seconde de chaque minute de chaque heure de chaque jour de chaque semaine de chaque mois de chaque année de notre vie, merci.

A nos sœurs donc pour les vêtements ramassés après nous et lavés, pour l’assistance qu’elles nous ont apportées au quotidien, qu’elles soient nos ainées ou nos cadettes, merci.

A nos épouses pour la patience, le soutien, le repos dont elles nous entourent, pour chercher à nous épargner toujours même quand nous n’en avons pas besoin, même quand elles sont épuisées, pour penser à notre bien-être même quand nous nous montrons ingrats, merci.

A nos filles pour la joie et les rires qu’elles nous provoquent, pour les soucis et l’inquiétude qui font frémir de vie nos cœurs, pour se soucier de notre approbation, pour chercher à nous rendre fiers de tout ce qu’elles accomplissent, merci.

A nos institutrices, pour leur maternelle bienveillance, pour leur souci de faire de nous des personnes meilleures, pour nous avoir inculqué le respect de nous-mêmes et le sens du partage, merci.

A nos professeures pour nous avoir fait découvrir le monde et appris qu’il est sous notre responsabilité, que le mal que nous infligeons aux femmes est un mal que nous nous infligeons, pour nous avoir instillé le sens du social et la culture de la paix, nos valeurs culturelles et les valeurs universelles, merci.

A nos collaboratrices qui nous rappellent chaque jour que nous ne pouvons être meilleurs que lorsque les femmes sont à nos côtés, que nous ne grandissons que parce qu’elles œuvrent chaque jour dans l’ombre pour faire progresser nos sociétés, merci.

A toutes les femmes d’ici et d’ailleurs, le courage, la persévérance et la sensibilité sont votre essence, n’en perdez miette.

A toutes les femmes d’hier et d’aujourd’hui, vous avez cette capacité même dans le pire de voir le positif et d’en tirer le meilleur, vous avez la force de vous relever même quand tout semble sans espoir, gardez le cap.

A toutes les femmes de demain, soyez fières de ce qu’ont fait pour vous vos prédecesseures, soyez dignes de leurs sacrifices, ne gâchez pas vos talents en imitant les travers des faibles, gardez la voie.

Un jour n’est certes pas juste mais c’est toujours au moins un jour qui vous est consacré, dédié, jour où vous êtes fêtées, jour où nous pouvons vous témoigner que nous n’oublions pas d’avoir conscience de vous.

Pour toutes les souffrances que nous vous avons infligées intentionnellement ou involontairement, pardon.

Pour toutes les larmes d’inquiétude et de rage, de déceptions et de frustrations, pardon.

Pour toutes les injustices et les violences, le mépris et les railleries, pardon

Pour l’ingratitude dont nous faisons souvent preuve, pardon.

A toutes,

De l’anonyme mère au foyer à la première dame du pays, Mme Kadra Mahamoud Haid

Nous sommes de vous, nous sommes vous et le Président de la République, M. Ismaïl Omar Guelleh, en son nom et en notre nom, l’a maintes fois dit et prouvé dans chacun de ses engagements.

Un dernier mot

Bonne fête à toutes