Journée Internationale de la Femme : La CAC Bank honore son personnel féminin

Mercredi 08 mars dernier la CAC International Bank de Djibouti a organisé dans ses locaux une cérémonie en l’honneur de son personnel féminin. A travers cette cérémonie qui s’inscrit dans la cadre de la célébration de la journée internationale de la femme, l’objectif de la direction de la BOA visait à rendre un hommage à l’engagement de ses employées mais aussi de démontrer la place prépondérante qu’elles occupent au sein de leur institution.

Le 08 mars marque la journée internationale de la Femme célébrée chaque année à Djibouti et à travers le monde. L’évènement a été célébré par la banque ‘CAC International Bank’ qui a réuni mercredi dernier, au hall de son siège social, son personnel féminin, fort de 29 employées. C’est dans une ambiance chaleureuse et conviviale, en présence du Directeur général de la banque CAC international, M. Ahmed Hameed Aldeib, entouré de son staff et l’ensemble du personnel travaillant dans la banque, que l’événement a eu lieu. Rendre hommage aux femmes de la CAC Bank était le premier objectif de cette institution bancaire.Dans un discours plein d’émotion, le directeur général de la banque, Ahmed Hameed Aldeib a souligné le rôle des femmes précisant qu’elles sont un atout non seulement pour la banque mais aussi dans tous les secteurs professionnels du pays. Vous avez fait de la CAC une banque séduisante et bien classée… a-t-il indiqué

Pour rappel, la CAC Bank (Cooperative & Agricultural Credit Bank), a ouvert ses portes en 2009, et, a réalisé ces dernières années une importante modernisation, faisant appel aux nouvelles technologies avec l’e-banking, le mobile banking, les distributeurs de billets, les cartes de crédit.

Au cours des dernières années, la Cac Bank a su évoluer pour ainsi devenir l’une des principales institutions de la place financière de Djibouti et a étendu une large gamme de produits et services innovants pour couvrir tous les services bancaires commerciaux à la fois pour la clientèle d’entreprise et de détail.