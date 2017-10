Journée internationale des contrôleurs aériens : Un vibrant hommage au rôle prépondérant des contrôleurs aériens

Dans le cadre de la célébration de la journée internationale des contrôleurs aériens commémorée le 20 octobre chaque année, l’association professionnelle des contrôleurs de la circulation aérienne de Djibouti ou APCCAD a organisé dans la soirée de vendredi dernier une réception à l’hôtel les Acacias. Cette date coïncide avec la création de la Fédération internationale des associations des contrôleurs de la circulation aérienne (IFATCA).

Cette journée célébrée partout dans le monde consacre le rôle important que les contrôleurs aériens jouent au quotidien. C’est aussi l’occasion de rendre hommage au professionnalisme, au dévouement, et au sens de l’engagement de ces hommes et ces femmes pour le maintien de la sécurité des avions, aussi bien civils que militaires, et des passagers. Outre la présidente de l’APCCAD, Bilane Mohamed Moumin, et le vice-président de cette association, Mohamed Daoud Mohamed, ainsi que leurs collègues, les représentants de différentes compagnies aériennes et de nombreux contrôleurs des forces militaires étrangères présentes dans le pays ont pris part à la soirée commémorative.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, la présidente de l’association professionnelle des contrôleurs de la circulation aérienne de Djibouti a déclaré que depuis sa création, l’APPCAD est passée par plusieurs étapes, en relevant à chaque fois de nouveau défis grâce à ses membres dont les compétences et le désir ardent d’avancer ont su tirer vers le haut leur institution. « C’est aussi pour nous l’occasion de nous rappeler de l’importance particulière de notre travail qui permet de sauver des vies » a-t-elle ajouté. Mme Bilane Mohamed Moumin a par ailleurs fait savoir que l’ancien rôle du contrôleur aérien était de veiller à la sécurité, la régularité et à l’efficacité du contrôle des airs. « Aujourd’hui, a-t-elle dit, le métier évolue, le contrôleur aérien est tout aussi garant de l’économie en raccourcissant le plus possible les trajectoires de départ et d’arrivée, tout en veillant à la préservation de l’environnement ».

Créée en 1987, l’APPCAD, est membre de la Fédération internationale des associations des contrôleurs de la circulation aérienne (IFATCA), qui célèbre cette année ces 56 ans.

L’IFATCA, fondée le 20 octobre 1961, est un collectif international d’associations de contrôleurs de la circulation aérienne. Elle représente 133 associations membres réunissant 50.000 contrôleurs et constitue l’organe de représentation le plus important et le plus complet pour le contrôle du trafic aérien dans le monde.

N. Kadassiya