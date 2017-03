JICA-Garde-côtes – Le colonel Waïs Omar Bogoreh distingué par le Japon pour son exemplarité

L’Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA), à travers son bureau de Djibouti a remis lundi le Prix du Président de la JICA au Colonel Waïs Omar Bogoreh, chef des garde-côtes djiboutiens. La cérémonie, qui s’est déroulée dans la salle de conférence du ministère des Affaires Etrangères, a vu la présence d’une pléiade de personnalités dont notamment le ministre de la justice, M. Moumin Ahmed Cheick qui assure l’intérim de M. Mahmoud Ali Youssouf, le ministre de l’Equipement et des Transports, M. Mohamed Abdoulkader Moussa, l’ambassadeur du Japon accrédité à Djibouti M. Tatsuo Arai, le directeur de la sécurité nationale, M. Hassan Saïd Khaireh, le représentant de la JICA, M. Sasadate Koichi ainsi que des officiers supérieurs de l’armée et des Garde-côtes.

Le Prix du Président de la JICA est décerné une fois par an à des personnalités ou à des organisations qui se sont illustrées par leurs contributions exceptionnelles dans la mise en œuvre efficace des activités de la coopération de la JICA. Durant ces six dernières années, le colonel Wais Omar Bogoreh s’est distingué par son apport déterminant dans la conception et la mise en œuvre des projets réalisés par les Garde-côtes avec le soutien de la JICA. S’exprimant en premier à cette occasion, le ministre des affaires étrangères par intérim, M. Moumin Ahmed Cheick a indiqué que cette distinction était un honneur non seulement pour les Garde-côtes mais aussi pour tout le pays.

De son côté, le représentant de la JICA, M. Sasadate Koichi a rappelé que le prix ‘JICA président Award est attribué par le président de la JICA. Il est décerné aux projets, aux personnes et aux organisations qui ont contribué énormément aux activités de coopération Internationale de la JICA. Cette année, les Garde-côtes Djiboutiens ont été choisis face aux candidats de plus de 150 pays.

« Je voudrais, a assuré pour sa part l’ambassadeur du Japon accrédité à Djibouti M. Tatsuo Arai, féliciter le colonel Wais pour la réception de ce prix. Le prix du Président de la JICA a pour but de saluer des personnes qui contribuent au développement socio-économique et au bien-être de la population et qui ont fait preuve d’exemplarité » « Je suis persuadé, a-t-il ajouté, que Djibouti et le Japon ont une vision commune de l’importance de la sécurité maritime puisque nos deux pays sont des nations maritimes qui dépendent de la sûreté en mer. C’est aussi dans cette optique que le Gouvernement du Japon apporte des appuis tant au niveau matériel que technique aux Garde-côtes djiboutiens qui jouent un rôle clé pour la sécurité maritime. »

En guise de conclusion, l’ambassadeur a affirmé que le Japon entendait continuer à appuyer le renforcement des capacités. Avec le projet de coopération technique en cours, le renforcement des capacités à s’auto-former sera surtout envisagé. Il y a lieu de rappeler que le gouvernement du Japon a joué un rôle capital dans le renforcement des capacités opérationnelles des garde-côtes djiboutiens en octroyant des patrouilleurs, des équipements, du matériel d’investigation ainsi que des programmes de formation. Après l’ambassadeur, ce fut au tour du ministre de l’Equipement et des Transports, M. Mohamed Abdoulkader Moussa de prendre la parole. « Je tiens à rappeler, a déclaré le ministre, que les garde-côtes djiboutiens oeuvrent travaillent d’arrache-pied dans les domaines de la lutte contre la pollution maritime, la pêche illégale, l’immigration clandestine ainsi que le trafic de contrebande qui se pratiquent encore sur nos côtes. A cet égard, je tiens à rappeler que depuis sa création, le corps des garde-côtes a réalisé des actions multiples et diversifiées, d’ailleurs les résultats en sont concrets et appréciés. »

Evoquant les défis du secteur maritime, le ministre a souligné qu’il fallait renforcer davantage à tous les niveaux les capacités de ce corps qui ambitionne d’être le leadership pragmatique dans la lutte contre la piraterie maritime. Après avoir rendu un vibrant hommage au colonel Wais et à ses hommes, le ministre a profité de l’occasion pour réaffirmer au nom du gouvernement de Djibouti notre reconnaissance au gouvernement du Japon pour son soutien immuable et indéfectible.

A la fin de la cérémonie, le prix a été remis au colonel par les ministres et l’ambassadeur.

ILS ONT DIT…

Mohamed Abdoulkader Moussa ministre de l’Equipement et des Transports

Le Colonel Waïs Omar Bogoreh, Commandant des Garde-côtes Djiboutiens, a fait preuve de qualités exemplaires et je salue la manière avec laquelle il a su maintenir et renforcer davantage la coopération avec les partenaires internationaux en général et le Japon en particulier en ce qui concerne la question cruciale de la sécurité maritime. D’ailleurs, en voici la preuve avec la satisfaction ainsi exprimée par la JICA et qui témoigne de votre dévouement constant et l’accomplissement de vos missions avec abnégation dans la mise en œuvre du projet de construction de deux patrouilleurs pour le renforcement des capacités maritimes en République de Djibouti. Monsieur le Colonel, pour ma part, je suis fier de pouvoir vous rendre hommage pour ce titre « JICA PRESIDENT AWARD » qui vous est décerné aujourd’hui, car vous l’avez bien mérité, c’est le fruit des efforts que vous avez déployés.

Ambassadeur du Japon accrédité à Djibouti, M. Tatsuo Arai

Je suis très heureux d’assister aujourd’hui à cette cérémonie de remise de prix du Président de la JICA. La Garde côtière est une jeune institution qui a connu un développement rapide et soutenu en près de 6 ans sous l’initiative ferme du Colonel Wais. La remise de ce prix nous fait honneur puisque le Japon soutient les garde-côtes avec la JICA ou l’OIM depuis la création de ce corps. Le Commandant Wais a déployé tous ses efforts pour maximiser les effets de la coopération japonaise et la consolidation des capacités de la Garde-Côtes : le maintien et la gestion de l’équipement, la formation des agents ou l’aménagement des installations. Je souhaite à la GC djiboutienne davantage de succès et d’essor.

Commandant des Garde-côtes, colonel Wais Omar Bogoreh

J’exprime ma gratitude envers le grand peuple frère du Japon à travers l’ambassade du Japon à Djibouti et la JICA, d’avoir décidé de nous accorder l’honneur de recevoir le grand prix « JICA PRESIDENT AWARD » pour les efforts et le travail continu depuis ces 5 dernières années, pour la mise en œuvre du projet de construction de 2 patrouilleurs de type 20 mètres. Afin de renforcer les capacités opérationnelles des garde-côtes pour assurer la sécurité et la sûreté du domaine maritime djiboutien et de la région de la corne de l’Afrique. C’est dans le cadre de la consolidation de la Paix et la Stabilité en Afrique et plus particulièrement pour lutter contre la piraterie maritime que cette initiative a pu naître. C’est un honneur pour moi personnellement, mais aussi pour toute la République de Djibouti, pour tout le gouvernement et le peuple djiboutien avec à sa tête le chef de l’Etat Son Excellence M. Ismail Omar Guelleh qui nous a soutenu de près ou de loin et qui a accordé une importance capitale à l’évolution des Garde-côtes, mais aussi pour son soutien inconditionnel qu’il nous donne depuis la création de notre institution. C’est aussi un honneur pour l’ensemble du personnel de la Garde-côtes. Ce projet n’aurait pas vu le jour sans le soutien indéfectible et l’étroite collaboration de la JICA et la bonne volonté des garde-côtes de pouvoir mener à bien leurs diverses missions.