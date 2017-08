Les jeunes édifient la paix en 2017

A l’instar du reste du monde, la République de Djibouti célèbre, comme chaque année, la journée internationale de la Jeunesse.

L’occasion pour les pouvoirs publics, la société civile, et les partenaires au développement de reconnaître le rôle crucial que les jeunes jouent dans la prévention des conflits.

Leur qualité d’agents de changement aussi qui apportent des contributions significatives dans la promotion des sociétés inclusives, de la justice sociale, et du développement durable.

C’est dans ce sens que le Secrétariat d’Etat à la Jeunesse et aux Sports(SEJS) en collaboration avec l’OIM a organisé dans l’après midi du mercredi 23 août dernier, au centre de développement communautaire de Quartier 2, une cérémonie riche en couleurs.

L’événement a vu la participation de plusieurs hauts fonctionnaires du SEJS, de la coordinatrice-résidente du système des Nations Unies et de la représentante-résidente du Programme des nations unies pour le développement (PNUD), Barbara Manzi, de la cheffe de mission de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), Lalini Veerassamy, d’élus locaux, de vieux sages et de nombreux jeunes issus du voisinage.

Les personnalités locales, officiels onusiens, et simples anonymes affichaient leur adhésion au thème retenu cette année qui est « les jeunes édifient la paix ».

Les uns et les autres ont suivi une démonstration de Dakaïto Ryu, un nouvel art martial. Place au concours de dessins et de dessins qui portaient sur divers aspects de la problématique de la jeunesse. Les croquis et rimes mettaient en exergue l’intérêt particulier que les jeunes accordent au maintien du dialogue intergénérationnel et donc de la cohésion sociale, au civisme et au respect d’autrui, au renforcement de la justice et du pluralisme citoyen.

Telles sont les priorités des moins de 25 ans dans l’édification de la paix. Filles et garçons partagent une certitude, celle que chaque geste, chaque parole compte pour bien ancrer la solidarité, la fraternité, et la liberté dans la marche du monde.