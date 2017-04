Jeunes champions 2017 : Le concours qui fait grimper l’audience télé

Joignant l’utile à l’agréable, le concours « Jeunes Champion (ne)s 2017 », organisé par le MENFOP et diffusé sur la chaine nationale en prime time (entre 19h30 et 20h00) fait le bonheur des téléspectateurs depuis une bonne semaine maintenant. Sur le vif…

Télévision djiboutienne. Il est un peu plus de 19h30. Informations du jour, spots publicitaires, annonces et autres émissions qui ont crépité durant toute la journée sur le petit écran s’arrêtent net. Place aux «Jeunes Champions 2017 », un jeu-concours scolaire qui oppose des collégiens de tout le pays. Questions de cours, connaissances générales et culturelles, petits pièges, les condimentes ne manquent pas dans ce jeu qui poursuit avant tout un but pédagogique et scolaire.

Le générique de lancement est digne d’une grande production ; un flot d’images d’élèves accoudés à leurs pupitres et une musique qui claque accrochent le téléspectateur. Ce soir justement, la passe d’arme opposera le collège de Charles de Foucauld (CDF) au Lycée Français de Djibouti (LFD). Une belle affiche car les deux établissements ont chacun une belle réputation à défendre ! Tant et si bien que le meilleur élève de 9ème année (classe de 3ème dans l’ancienne appellation), en l’occurrence, Rahma du CDF « croisera le fer » avec Victor du LFD.

Installé dans les travées du studio de la RTD, un public composé essentiellement de délégués des deux établissements scolaires encourage dans le silence chacun son champion. Sitôt les présentations effectuées et les règles énoncées, l’animateur lance le jeu. Et les questions fusent : « Dans quelle ville se trouve la Statue de la Liberté ? », « Quelle est la terminaison du participe passé du verbe muri dans la phrase [Les fruits n’ont pas encore mûri] ? », « Quel est le rôle des contractions utérines ? »…etc. Durant un long quart d’heure, les deux champion (ne)s auront quinze questions pour se départager.

Durant un court moment, Rahma ne laisse rien passer et partage équitablement les points avec Victor. Puis, le jeune homme semble se détacher avant un petit moment de passage à vide pour les deux compétiteurs. Des questions supposées être un peu plus compliquées laissent bouche bé nos deux champions. « Quelle est l’hormone secrétée par les testicules ? (TESTOSTERONE)» « Après combien de fautes, un joueur de basketball doit-il quitter le terrain ? (5)», «Quelle est la date exacte de la chute du mur de Berlin ? (Le 9 Novembre 1989)…etc. C’est le moment de découvrir d’autres graines de champions dans le public. Le micro se balade d’une main à l’autre au fur et à mesure que les deux champion(ne)s loupent le coche.

L’animateur, Ararso Aboubaker, enseignant de son état, fut présentateur vedette du journal télévisé dans une vie professionnelle antérieure. Il déploie tout son art pour mener d’une main de maitre le jeu. Rassurant et paternel avec les jeunes champion (ne)s, il encourage, apaise, distribue la parole et rappelle (gentiment) à la discipline et aux règles de base, au besoin.

Au fur et à mesure que les questions s’égrènent, les scores se serrent dans un équilibre relatif. Au bout de quatorze minutes et quinze questions, c’est finalement Victor qui s’impose devant Rahma, sur le score de 9 points à 7. Une belle victoire pour le jeune français qui reçoit une salve d’applaudissements du jeune public et de ses parents et professeurs venus le soutenir. Les téléspectateurs en ont pour leur argent et partagent la frénésie du public de jeunes qui trépigne dans les travées du studio. Pour le plus grand bonheur de la RTD qui a gagné en audimat à longueur de matches passionnants entre collégiens diffusés.

Les premiers tours ont opposés 37 collèges de tout le pays. Seulement seize se sont qualifiés pour les tours suivants qui seront disputés durant toute la quinzaine qui va jusqu’à la grande finale, prévue le 29 avril 2017 au palais du peuple. Le MENFOP prépare une grande cérémonie pour l’occasion afin de primer et récompenser la crème de ses champions collégiens.

Le jeu-concours scolaire qui emprunte fortement à son paronyme français « Questions pour un Champion » a été lancé par le MENFOP dans le cadre de sa politique de redressement de la qualité des enseignements-apprentissages. « C’est une manière de renforcer l’enthousiasme des élèves dans leurs apprentissages au quotidien », commente un cadre du ministère de l’éducation. Un pari qui est en passe de réussir si l’on en croit les enseignants et les parents qui nourrissent eux aussi un appétit grandissant pour ce jeu.

C’est à l’occasion d’une de ces parties, que nous avons rencontré deux jeunes champions justement. Mohamed Yonis Salah, élève de la classe de 9eme année 12 du Collège d’Ambouli, nous a confié son plaisir d’avoir fièrement représenté son collège en remportant la partie qu’il a pu jouer au nom de son établissement scolaire. Un moment de joie qu’il a voulu partager avec son père qui l’a préparé comme il fallait. « Le stress et la tension du début de match ont été assez fort mais au fur et à mesure qu’on avançait dans la partie, j’ai gagné en confiance et en assurance et j’ai pu répondre paisiblement en gardant ma concentration au maximum » nous dit-il. Il profite aussi de l’occasion pour rendre hommage à son adversaire, qui a été combatif et a fait montre de beaucoup de répondant, selon lui.

Son adversaire du jour, Moukhtar Farah Hassan, vient du Lycée privé Guelleh Bettel. Il se dit heureux d’avoir participé au jeu, malgré la défaite. « Je dois admettre que j’ai un peu négligé voire pris de haut mon adversaire, qui m’a beaucoup surpris par sa vivacité d’esprit, et toute sa tranquillité. Je lui rends hommage pour ça ! » Le jeune homme prend avec beaucoup de hauteur sa défaite, qui s’est dessinée assez tard dans la partie. Moukhtar ne se dit nullement impressionné et se dit même prêt à revenir avec de meilleures dispositions et ambitions pour les prochaines éditions du jeu.

A sa décharge, Moukhtar n’a pas eu la partie facile, car il a disputé un match épique face à un adversaire un tantinet plus coriace et plus combatif. Bravo tout de même à tous ces jeunes champion (ne)s qui font le bonheur de leurs parents et des téléspectateurs de la chaîne nationale.

