Un jeune homme « sans histoires » tue froidement cinq membres de sa famille

L’émotion est toujours vive après le quintuple meurtre de la nuit du 2 au 3 janvier au Quartier 7. L’auteur des faits serait un jeune étudiant de 21 ans que les voisins décrivent comme un garçon timide et sans histoires. Ce soir-là, le drame se serait déroulé entre minuit et quatre heures du matin. Après avoir froidement égorgé sa mère et ses sœurs pendant qu’elles dormaient, le jeune étudiant aurait téléphoné à son père vers trois heures du matin. Ce dernier, chauffeur de taxi, travaillait la nuit et se reposait le jour. Pour l’attirer à la maison plus tôt que d’habitude, le jeune criminel lui aurait menti en lui disant qu’une de ses sœurs était malade et qu’il fallait l’emmener à l’hôpital. Dès qu’il franchit le seuil de sa maison, son fils le tue d’un coup de couteau. Il est quatre heures du matin. Le jeune homme est désormais seul. Au milieu d’un bain de sang. Il se rend à la direction générale de la police nationale où il rend compte de son terrible forfait aux policiers de garde.

Ces derniers, croyant à une mauvaise blague, le rabrouent. Mais il insiste. C’est ainsi qu’ils décident d’aller voir quand même. A l’intérieur de la maison, seule une fille, l’une des sœurs du tueur, avait survécu aux coups de couteau. Elle était mal en point mais vivante. Les policiers constateront hélas le décès de tous les autres membres de la famille : la mère, le père et trois filles. Cinq corps en tout gisent dans une mare de sang. « Je les ai envoyés au paradis », aurait murmuré l’étudiant diabolique aux policiers horrifiés. Au lever du jour, une foule nombreuse se masse dans la rue. L’émotion est vive, l’effroi est total. Qui l’eût cru ? Un jeune homme si timide, si gentil aussi. Que diable s’est-il passé dans la tête de ce garçon ? Pourquoi a-t-il massacré toute sa famille ? Autant de questions qui demeurent pour l’heure sans réponses. Des meurtres à Djibouti, il y en avait déjà eu, bien sûr. Des infanticides? Des parricides ? Aussi, certes, même si nous ne sommes pas les champions du monde en la matière. Mais toute une famille massacrée en une nuit par un de ses membres, c’est la première fois que cela arrive. Et aujourd’hui, cet étudiant au visage si banal est devenu l’homme le plus haï de Djibouti. Horrifiés, les Djiboutiens évoquent même la peine de mort, « pour l’exemple ».

La seule bonne nouvelle, dans ce K.O debout infligé à tout un pays par une demi-portion à l’allure juvénile, c’est que l’unique rescapée de cette terrible nuit ne serait plus en danger.

Actuellement hospitalisée, elle sera probablement prise en charge par l’Etat jusqu’à l’âge adulte puisque désormais, il ne lui reste plus personne en dehors du tueur qui, lui, passera probablement le reste de sa vie en prison. A la prison civile de Gabode où il n’existe pas de cellule individuelle, quel détenu acceptera de partager celle du tueur du quartier 7 ? Probablement un autre meurtrier car, c’est bien connu, les loups ne se dévorent pas entre eux.

ABS