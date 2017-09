JCI Djibouti : Forger une jeunesse engagée face aux défis de la communauté

La bibliothèque municipale a abrité dimanche soir dernier une conférence organisée par « La jeune chambre Internationale de Djibouti (JCI, Djibouti) intitulée : « l’engagement de la jeunesse face aux défis de la communauté ». Un public jeune a pris part activement à cette rencontre qui a vu aussi la présence de la vice présidente de la JCI, Nezha Labayed qui effectue une tournée dans la région. Les débats ont tourné autour de l’engagement civique des jeunes.

C’est une organisation jeune. Elle a été créée en 2012. JCI Djibouti regroupe une vingtaine de jeunes très engagés dans le domaine social. Ses missions ? Offrir aux jeunes des opportunités de développement qui leur permettent de créer des changements positifs. Son credo est : « la foi en Dieu donne à la vie son véritable sens. » Pour ce faire, cette organisation lutte contre l’injustice et l’inégalité et s’est donnée comme priorité de redonner espoir aux désespérés. Elle agit autour du triptyque : « sensibiliser, défendre, agir ». Dans une brève présentation faite à l’occasion de cette soirée, M.Farah-Mahad Mohamed, président de JCI Djibouti n’a pas manqué de rappeler les multitudes d’actions réalisées par son organisation depuis sa création.

JCI Djibouti a à son actif de nombreuses actions dans les domaines de l’éducation et de l’emploi, de la santé, de l’environnement et le bien-être social. Par exemple en 2012, juste après sa création, l’association a organisé des opérations baptisées « éco-plage » et visant à nettoyer et sensibiliser la population sur la propreté de la plage de Khor Ambado.

Dans un autre registre, JCI a organisé en 2013 un séminaire intitulé « outils pour emploi » en faveur des étudiants en fin de cycle à l’université de Djibouti en vue de préparer leur entrée au marché de l’emploi. Il faut signaler aussi que JCI a œuvré aussi à l’autonomisation des communautés locales. A travers les différentes actions qu’elle permet à ses membres d’entreprendre et à travers les nombreuses opportunités qu’elle leur offre, la Jeune Chambre représente un tremplin pour l’acquisition de nouvelles compétences et de nouveaux talents. Au sein de chacun des projets qu’elle mène à bien, l’association cultive l’esprit d’entreprise, la responsabilité sociale et la solidarité vis-à-vis de la communauté dans laquelle elle est impliquée.

Après cette présentation du président de JCI Djibouti, ce fut au tour de M. Saleh Ali Houssein, jeune professeur d’anglais qui est aussi président de Yali Club de Djibouti, de prendre la parole. Ce dernier est très actif dans la société civile. Il a relaté brièvement son engagement auprès de la jeunesse djiboutienne depuis une décennie, une jeunesse qu’il veut « solidaire et clairvoyante ». Le Yali de Djibouti qu’il dirige est composé de jeunes de divers horizons qui ont eu le privilège de représenter chaque année notre pays aux USA durant le Washington Mandela Fellowship. Le YALI (Young Africans Leaders Initiatives) ou initiatives des jeunes leaders africains est la traduction de l’engagement actif et citoyen des jeunes aux côtés de leur gouvernement et de leur peuple.

La vice-présidente de JCI, Nezha Labayed a quant à elle rappelé les affinités culturelles et religieuses entre Djibouti et son Maroc natal. Elle a appelé les jeunes « à cultiver l’altruisme » et « à ne pas être un fardeau pour la société ». Elle a insisté sur cette réalité que le vrai bonheur ne réside pas dans la richesse personnelle mais dans le fait de «donner aux autres ».

Kenedid Ibrahim