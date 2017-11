IUT-I de l’Université de Djibouti : Ouverture du 1er séminaire de recherche hebdomadaire au titre de l’année 2017/2018

La salle de conférence du site 1 de l’Université de Djibouti était pleine à craquer lundi dernier de 18h30 à 19h30 à l’occasion de l’ouverture du premier séminaire de recherche hebdomadaire de l’Institut Universitaire de Technologie Industrielle (IUT-I) au titre de l’année 2017/2018.

Le directeur de la nouvelle école doctorale de l’Université de Djibouti, le doyen de l’IUT-I, les directeurs des études, les enseignants et les enseignants-chercheurs étaient présents à cette rencontre exceptionnelle.

Cette rencontre entre enseignants-chercheurs a été organisée par la nouvelle équipe de recherche GEER « Génie Electrique Energétique et Robotique » de l’Université de Djibouti afin de nourrir le débat scientifique. Ayant joué un rôle d’impulsion dans le lancement de cet évènement hebdomadaire, l’équipe de recherche GEER souhaitait faire participer le plus grand nombre d’enseignants-chercheurs de l’Université de Djibouti, toute discipline confondue, et à l’avenir ouvrir ses portes aux acteurs du milieu professionnel intéressé par les sujets débattus.

Et pour cause, les travaux de recherche menés au sein de l’IUT-I par l’équipe de recherche sont compatibles avec les besoins du monde économique djiboutien.

Après l’introduction du directeur des études des Technologies Electriques et des Données, Dr Ahmed Houssein Youssouf, suivi du discours d’ouverture du directeur de la nouvelle Ecole Doctorale de l’Université de Djibouti, Dr Magteery Ibrahim Ahmed, la session s’est poursuivie avec la présentation des travaux de recherche du Dr Nasser Youssouf Mahamoud. Nouveau docteur de l’Université de Djibouti, Dr Nasser Youssouf Mahamoud a soutenu sa thèse le mois dernier au sein de la faculté Polytechnique de l’Université de Mons (Belgique). Ses travaux ont porté sur la : “Contribution au processus d’aide à la décision pour la sélection d’une politique de maintenance industrielle ”.

Le prochain séminaire de recherche hebdomadaire de l’IUT-I se tiendra demain, lundi 27 novembre, dans la même salle et portera sur la « Réalisation de supercondensateurs flexibles à partir de fibre optique ». Un thème qui sera présenté par Fatouma Hassan Moussa, doctorante à l’Institut de Recherche sur les Composants logiciels et matériels pour l’Information et la Communication Avancée – USR CNRS 3380 de l’Université de Lille et enseignante-chercheuse en Physique à l’IUT-I de l’Université de Djibouti.