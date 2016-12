« Ismaïl Omar Guelleh a anobli l’engagement public »

M. Kamil Ali Mohamed, ancien ministre et ancien parlementaire, né le 28 décembre 1948 à Obock, soufflait hier ses 74 bougies. A cette occasion et à quelques mois de la célébration du quarantième anniversaire de la République de Djibouti, « La Nation » est allé à la rencontre de cette grande figure nationale pour évoquer ce qui fut et ce qui est dans un Djibouti qui se veut aujourd’hui émergent. Quel regard porte-t-il aujourd’hui, lui, l’ancien homme politique, sur la marche du pays ? M. Kamil Ali a été ministre de la fonction publique puis député à l’époque coloniale avant d’occuper de hautes fonctions dans l’administration publique lors de l’accession à la souveraineté nationale. Haut responsable dans l’administration présidentielle et proche collaborateur du président Hassan Gouled Aptidon, il a connu de près la sphère politique et vécu dans les arcanes du pouvoir durant de longues années avant de prendre une paisible retraite à Nantes, en France, vers la fin des années 1990. Rentré au pays tout récemment, cet homme que plus rien n’impressionne se dit pourtant émerveillé par la transformation radicale dans son pays. Son témoignage est saisissant : « Le président Ismaïl Omar Guelleh a reformaté le logiciel politique et redéfini l’engagement et l’action publique à Djibouti. ». Entretien…

Je suis né le 28 décembre 1942 à Obock et après des études primaires dans ma ville natale, j’ai rejoint la Capitale, Djibouti-ville, pour aller au collège. Et c’est en 1959 que je suis parti pour la France afin de faire mes études secondaires et universitaires. De retour au pays en 1963, mon bagage académique corrélé du profil de jeune homme instruit et dynamique maîtrisant parfaitement les codes de l’administration coloniale ont plaidé en ma faveur lorsque mes pairs ont eu à coopter un candidat pour les représenter à l’Assemblée coloniale en qualité de député. C’est donc tout naturellement que ma candidature s’est démarquée parmi vingt trois autres prétendants. A force de travail et de rigueur, j’ai été nommé ministre de la fonction publique l’année suivante, c’est-à-dire en 1964. J’ai ensuite enchaîné les fonctions ministérielles à différents portefeuilles durant l’époque coloniale.

A l’accession du pays à sa souveraineté nationale, j’ai été appelé à travailler en étroite collaboration avec le premier président de la jeune République, Feu El Hadj Hassan Gouled Aptidon en qualité d’attaché de presse et de communicant en chef de la Présidence de la République. Durant longtemps, j’ai vécu au plus près des remous de la politique et je l’ai observé de l’intérieur et avec une certaine hauteur de vue que me conféraient ma fonction et mes responsabilités.

Mon pays, je le connais depuis plus de cinquante ans, depuis l’époque où j’ai été amené à servir sous l’administration coloniale. A cette époque, l’engagement public se résumait souvent à une sombre politique politicienne, où des conflits d’égos et des luttes intestines voire des querelles de chapelles interdisaient toute hauteur de vue. Les égos démesurés des uns et les petits calculs nombrilistes des autres ont toujours pris le pas sur l’intérêt supérieur de la Nation. Des pieds-nickelés et des apprentis-politiciens ont toujours offert un terreau propice aux tensions et à la discorde au sein d’un peuple qui se cherchait encore. Patiemment, et une pierre après l’autre, des leaders charismatiques et de grandes figures patriotiques ont construit l’identité Djiboutienne et ont bâti une belle et grande famille Djiboutienne soudée autour d’un idéal de progrès et de prospérité partagés.

Indéniablement, le chef de l’Etat, M. Ismail Omar Guelleh, fait partie de ces grands hommes. Ismaïl Omar Guelleh a toujours été l’archétype du fervent patriote et du responsable politique convaincu. Aussi loin en remontant dans ma mémoire, dans le temps où nous nous côtoyions à la Présidence de la République, puis longtemps après, l’homme a toujours fait preuve d’un sens élevé de la responsabilité publique et de l’engagement civique et citoyen.

Depuis son accession à la magistrature suprême, son premier succès, c’est bien la refonte de l’unité nationale et le ralliement de tous ses compatriotes autour d’un objectif commun: L’unité nationale et le travail pour un développement harmonieux et juste. A force de persévérance, il a réussi à reformater le logiciel politique et à balayer les antagonismes et les vieilles rivalités d’antan. Les archaïsmes et pesanteurs d’un système politique révolu ont été vaincus au profit d’un engagement citoyen, d’un leadership politique et d’un sens aguerri de la responsabilité publique. Mes congénères et moi, tous mus d’une expérience politique passée, ne pouvions mieux rêver !

Après une paisible retraite à Nantes, en France, je suis rentré depuis peu et fait un petit tour en ville. Ce que j’ai vu m’a tellement émerveillé. La capitale et plus généralement le pays s’est radicalement transformé. Vers la fin des années 1990, seuls, les anciens quartiers chics trônaient sur la capitale. Mais quel ne fut ma surprise quand j’ai redécouvert de magnifiques cités et des habitations luxueuses qui ont fleuri un peu partout. A côté de ces projets immobiliers, l’école s’est développée et démocratisée avec la construction de centaines d’établissements scolaires et la création de l’Université de Djibouti. Vous savez, les études supérieures étaient réservées à une élite sociale à mon époque. Tout le monde n’y avait pas droit. Grâce au président Ismail Omar Guelleh, ce n’est plus un privilège mais un véritable droit à l’éducation. Et c’est tout à son honneur.

Par ailleurs, j’ai été tellement ébahi par les infrastructures en tous genres qui s’établissent dans la capitale et dans tout le pays. Les infrastructures de transports et de communications comme les Ports, les chemins de fer et les routes ont totalement ouvert le pays. Vous savez, ce sont les Ports de Doraleh, dont le Port à conteneurs et le Port Multipurpose de Doraleh qui à mon sens ont véritablement révolutionné le paysage des infrastructures de transports et de communication.

Grâce à nos capacités techniques, je pense que notre pays pourra rapidement s’imposer comme le Hub Logistique et de transport dans la région. De la même manière, les ports miniers et de bétail du Goubhet et de Douda vont appuyer cette dynamique de renforcement de la place commerciale de Djibouti. De même, le chemin de fer électrique, le projet de tramway, les investissements tous azimuts augurent d’un avenir radieux.

Ces projets sont tous ou presque massivement soutenus par des capitaux chinois et sont, à mon sens, autant de garanties pour une croissance et un développement harmonieux et rapide.

Nos impératifs de développement et nos besoins d’amélioration de nos conditions de vie sont prioritaires et annihilent de fait les vaines critiques et les remontrances que nous entendons ça et là à propos de ces investisseurs chinois. Tous ceux qui veulent soutenir l’ascension de Djibouti sont les bienvenus ! La république de Djibouti idéalement positionnée sur le détroit de Bab el Mandeb tire aujourd’hui un énorme profit de l’arrivée massive des forces armées étrangères et les alliances internationales qui combattent la piraterie et le terrorisme. Si notre réputation de havre de paix et de terre de rencontres et d’échanges n’est plus à faire, aujourd’hui les enfants de ce pays en tirent un profit maximum avec les recettes des soldats de la paix qui affluent de partout pour lutter contre les fléaux de la piraterie et du terrorisme. Et la combinaison de l’ensemble de ces facteurs promet un avenir serein et apaisé dans la paix et la prospérité aux Djiboutiens.

Plus globalement, si le pays a connu un boom économique irréversible qui l’a placé sur une orbite de développement et d’émergence, c’est certainement grâce à l’audace et la conviction de cet homme d’Etat visionnaire. Durant de longues années, j’ai eu l’honneur et le plaisir de côtoyer ce grand homme dans la vie professionnelle. Nous avons cultivé une relation cordiale et même amicale. J’ai pu apprécier la grandeur d’âme et les valeurs humaines du Président de la République.

M. Ismail Omar Guelleh a transmis à son peuple des valeurs de noblesse et d’intégrité morale qu’il a toujours cultivées. C’est grâce à son patriotisme que l’unité nationale, la cohésion et la solidarité qui sont des valeurs cardinales dans notre culture ont pu recouvrer leur place dans l’âme et le cœur des Djiboutiens. Le président Ismaïl Omar Guelleh restera à jamais un modèle pour tant de générations de Djiboutiens. Son legs politique et son héritage dépasseront l’histoire récente.

J’aimerais donc à travers ce modeste témoignage lui adresser mes plus sincères et mes plus vives félicitations et rendre hommage à son œuvre politique et socioéconomique tout simplement grandiose. Puisse DIEU l’assister et l’accompagner dans ses tâches nobles et gratifiantes.