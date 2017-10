IPC à Djibouti : Un repli de 0,2% en août 2017

L’indice des prix à la consommation (base 100 en 2013) a enregistré une baisse de 0,2% au mois d’août 2017, tirée essentiellement par une diminution des prix des « produits alimentaires et des boissons non alcoolisées », des «boissons alcoolisées, tabacs et stupéfiants» et des « meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer ». Cependant, malgré une hausse de certaines fonctions, le niveau général des prix à la consommation a connu un recul de 0,3% et de 0,5% respectivement en variation trimestrielle et annuelle.

Les prix des « produits alimentaires et des boissons non alcoolisées » se sont caractérisés par un repli mensuel de 0,5%. Cette tendance est due essentiellement à une diminution des prix du «bœuf» (-9.2%), des « Légumes frais en fruits ou racine » (-6.8%), des « céréales non transformées» (-0.3%), des « poissons frais » (-0.9%), du «lait » (-0.7%) et des « sel, épices, sauces et produits alimentaires n.d.a » (-2.3%).

Par contre, certains groupes de cette fonction ont enregistré une hausse tel que le «pain» (+9.4%), l’«huile» (+0.1%) et les « Agrumes » (+4.2%).

L’évolution des prix des « produits alimentaires et des boissons non alcoolisées » a fait ressortir des baisses respectives de 0,1% sur un trimestre et de 0,8% sur un an.

On retrouve une tendance similaire dans les prix des «boissons alcoolisées, tabacs et stupéfiants» (-0,5%) en termes de variation mensuelle. Celle-ci s’explique essentiellement par une diminution de prix du groupe « tabac et stupéfiant » qui ont reculé de 0,5%. Par ailleurs, le prix du « khat » a enregistré une hausse de 0,3%. Cette fonction a régressé de 7,6% et 4,6% respectivement en glissement trimestriel et annuel.

De moindre envergure a été la baisse mensuelle des prix des «meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer » (-0,9%) par rapport au mois de juillet 2017. D’autre part, les prix de cette fonction ont plongé de 1,8% sur un trimestre et de 0,7% sur un an.

Malgré le fait que le niveau général des prix a enregistré une baisse, tirée en grande partie par la fonction alimentaire, certaines fonctions comme la fonction « Logement, eau, gaz, électricité et combustibles », «transports», « loisirs et culture » et «biens et service divers » se sont distinguées par des augmentations respectives de 0,1%,0,1%,0,4%, et 0,1.

Au cours de la période revue, l’inflation sous-jacente (classification permettant de suivre le niveau de l’inflation qui serait obtenu en dehors des phénomènes perturbateurs que sont les produits frais et les produits énergétiques). Le niveau général des prix des produits frais a baissé de 2,2% en l’espace d’un mois, et a connu des variations trimestrielles de 0,2% en un trimestre et de -2.9% en un an.

(Sources : DISED, Commissariat au Plan)