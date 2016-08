IPC à Djibouti : Un renchérissement des prix de 0,5% en juillet 2016

La tendance de juillet 2016 s’inscrit dans le prolongement des hausses de l’indice des prix à la consommation, observées au cours des mois précédents de mai et juin.

L’indice des prix à la consommation (base 100 en 2013) a enregistré une hausse de 0,5% au mois de juillet 2016, en raison essentiellement d’une augmentation des prix des « produits alimentaires et des boissons non alcoolisées ». Le niveau général des prix à la consommation a progressé de 1,5% en variation trimestrielle et de 2,0% en variation annuelle. La tendance, observée au cours de juillet 2016, s’inscrit dans le prolongement des hausses des mois précédents de mai et juin.

Les prix des produits alimentaires et des boissons non alcoolisées ont connu un renchérissement de 1,5% en rythme mensuel. Et ce, faut-il préciser, sous l’effet du bond des prix du «bœuf» (+3,8%), du «pain» (+1,8%), des «poisson frais» (+1,7%), et des «agrumes » (+1,7%). Les prix à la consommation des produits alimentaires se sont accrus de 4,3% en variation trimestrielle et de 4,6% en variation annuelle. On note que les prix des produits alimentaires et des boissons non alcoolisées continuent à augmenter. Le constat découle de la baisse de l’offre de légumes.

Laquelle est imputable au recul de la production des légumes à pareille période de l’année en Ethiopie. Les effets de la faiblesse de l’offre sur les prix à la consommation sont accentués par l’augmentation de la demande nationale en viande et légumes, due aux habitudes du mois du Ramadan.

Les prix des « boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants » se sont repliés de 5,4% par rapport au mois de juin 2016, en liaison avec la baisse du prix du khat de 7,3%. Les prix de cette fonction ont régressé de 6,7% en variation trimestrielle. Tandis que les tarifs de la fonction ont enregistré une hausse de 0,5% en glissement annuel

Les prix du poste «Meubles, articles de ménages et entretien courant du foyer » ont reculé de 0,1% en juillet 2016, après les hausses consécutives de mai (+0,3%) et juin (+0,9%). Les prix de la fonction ont légèrement bondi de 0,5% en variation trimestrielle et de 0,2% en glissement annuel. Les prix du poste de dépense « logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles » se sont dépréciés de 0,1% en juillet 2016. En termes de variation annuelle, les prix de la fonction ont baissé de 1,1%. Les autres fonctions n’ont pas enregistré des variations significatives durant le mois de juillet 2016.

Au cours de la période d’étude, l’inflation sous-jacente (Classification permettant de suivre le niveau de l’inflation qui serait obtenu en dehors des phénomènes perturbateurs que sont les produits frais et les produits énergétiques) n’a pas fait ressortir une variation en rythme mensuel.

En variation trimestrielle, elle a connu une baisse de 0,1%. Alors qu’elle a débouché sur une hausse de 0,8% en glissement annuel. Le niveau général des prix des produits frais s’est traduit par une hausse mensuelle de 2,3% et des pics respectifs de 15,1% et de 19,0% en variations trimestrielle et annuelle.

(Source : DISED)